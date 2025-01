Ites 'Calò' di Francavilla Fontana, 19 studenti sperimentano in diretta l’esclusivo programma radiofonico 'Italia in musica: la sfida'

Nella scuola il modulo formativo "Web Radio" e la collaborazione con Idea Radio





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Un format radiofonico esclusivo, sei canzoni, un conduttore e due tutor, cinque giovani speaker diversi per ogni puntata e tutto il fascino della radio.





È il risultato ottenuto del percorso del modulo formativo "Web Radio" inserito ed approvato nell'ambito del Piano Scuole Estate del Ministero dell'istruzione e del Merito (Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024) e infine proposto ai propri studenti dall'ITES "G. CALÒ" di Francavilla Fontana Diretto dal Prof Roberto Cennoma, sotto la supervisione del giornalista e docente di conduzione radiofonica Nico Lorusso in qualità di esperto esterno e dei professori Barbara Di Giovanni e Paolo Legrottaglie individuati come tutor.





I 19 studenti della III C. dell'Istituto secondario superiore partecipanti al corso stanno vivendo una esperienza immersiva nel mondo della radio, articolata in diversi passaggi fondamentali che combinano teoria e pratica. Partendo dal ruolo culturale e sociale della radio e passando ai principali strumenti tecnici utilizzati in uno studio radiofonico, grande spazio è stato dedicato agli aspetti della conduzione: come strutturare un programma, l’importanza della voce, della dizione e dell’intonazione, oltre all’interazione con il pubblico. Durante il percorso, gli studenti imparano a scrivere copioni, creare scalette per i programmi, scegliere i temi e i contenuti più adatti al target di ascoltatori, e gestire il flusso di trasmissione in diretta.





Ed è proprio da queste prime esperienze e dalla collaborazione con l’emittente radiofonica Idea Radio, che ha messo a diposizione i propri studi e le competenze dei propri collaboratori, che è scaturita l’idea esclusiva del programma radiofonico: "Italia in musica: la sfida - Edizione Boomers contro Generazione Z" all’interno del quale, nel corso di 12 appuntamenti radiofonici da vivere ogni martedì proprio sulle frequenze e tutte le piattaforme streaming di Idea Radio, a partire da martedí 28 gennaio, alle ore 15:10, gli studenti, capitanati in conduzione da Nico Lorusso, si alterneranno in voce per affrontare il confronto generazionale, utilizzando la musica come punto di unione e di confronto anche con l’apporto in voce dei tutor scolastici. In questa particolare edizione, il programma, ha come obiettivo quello di mettere a confronto i brani simbolo scelti dai giovanissimi studenti, esponenti perfetti per età e competenza dei gusti della Generazione Z con canzoni iconiche selezionate dai boomer.





C'è fermento persino durante le prove generali per il debutto della prima puntata del programma radiofonico, la scelta del vincitore non sarà delle più facili, i neo-conduttori sono "agguerriti" e prontissimi a "contendersi", a "suon di canzoni", le preferenze degli ascoltatori, che di questa sfida saranno l'insindacabile e spietata giuria. Sarà infatti un sondaggio social sul quale esprimere la propria preferenza, a decretare l’anno vincitore attraverso le canzoni che più hanno convinto chi era sintonizzato per seguire la sfida musicale. Le particolarità saranno comunque illustrate durante la prima puntata del 28 gennaio.





"Partire dall’interesse degli studenti vuol dire sollecitare la motivazione allo studio e se stimoliamo la motivazione allo studio la mission è realizzata. - dichiara il Dirigente Scolastico dell’ITES ‘Calò’ Roberto Cennoma - In letteratura si parla oggi della ‘outdoor methodology’, la metodologia delle attività didattiche fuori classe. Quest'anno, con il progetto web radio abbiamo aderito ad un bando nell'ambito del cosiddetto ‘Piano scuola estate’ progettazione 2021-2027 per ottenere un finanziamento del Ministero, riuscendoci. Successivamente abbiamo proceduto con l’avvio di questo percorso che consente ai ragazzi di esplorare altri campi di interesse. Ed è proprio questa la differenza, perché finché teniamo gli studenti a scuola, finchè facciamo loro la lezione cattedratica, libresca i ragazzi perdono interesse, entusiasmo e motivazione e di conseguenza non c’è apprendimento. Oggi la scuola deve necessariamente adeguarsi alle nuove generazioni e a stili di apprendimento completamente diversi da quelli di qualche decennio fa'!".