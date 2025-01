Jannik Sinner conquista la finale degli Australian Open: battuto Ben Shelton in semifinale

Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open 2025, dopo aver sconfitto Ben Shelton in semifinale con un netto 7-6, 6-2, 6-2 in due ore e 35 minuti di gioco. Il numero uno del mondo ha dominato il match, dimostrando ancora una volta il suo straordinario stato di forma, e conquista così la sua seconda finale a Melbourne.Il primo set si è rivelato particolarmente combattuto, con Sinner che ha dovuto lottare per mantenere il servizio contro un Shelton determinato. Alla fine, il tie-break ha premiato la solidità del tennista italiano, che ha chiuso il parziale con il punteggio di 7-6.Nel secondo e terzo set, Sinner ha preso il controllo del gioco, spingendo sempre di più sull’acceleratore e lasciando poco spazio al suo avversario. Con un gioco solido e aggressivo, ha conquistato entrambi i set con il punteggio di 6-2, chiudendo così il match in maniera convincente.Sinner si prepara ora per la finale, dove affronterà Sascha Zverev, in una rivincita dell’anno precedente, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il giovane talento italiano dimostra di essere in grado di competere ai massimi livelli e guarda con fiducia al grande appuntamento che lo attende.