Bari, il Premio nazionale di Poesia 'Sulle ali della libertà' in memoria di Alessandro Fariello 5a Edizione

BARI - Un premio di poesia in nome e in memoria di Alessandro Fariello, giovane di Grumo Appula affetto da SMA, scomparso il 9 marzo 2021 a soli 36 anni. Alessandro è stato un ragazzo dalla sensibilità fuori dal comune, definito "il poeta guerriero" per la capacità di poter sfidare anche la sua crudele malattia con quella sensibilità stessa, esplicitata con il ricorso ai versi. Il concorso letterario è sembrato il modo più giusto di ricordarlo, in rispetto della sua personalità, del suo cuore, delle sue enormi capacità espressive. Alessandro comunicava con lo sguardo, con la potenza del suo pensiero che diventava parola e poesia.





Grazie proprio a questo premio, il Comitato organizzatore del concorso si augura che l’espressività di Alessandro trovi ancora terreno fertile, magari attraverso la creatività e la fantasia di chi parteciperà alla speciale ‘gara’ ed eternerà il suo ricordo. L’evento è a cura dell’Associazione Angeli senza Frontiere OdV di Bitonto e del comitato organizzatore messo a punto per dare concretezza ad un’idea subito sembrata quasi naturale agli amici di Alessandro, a chi negli ultimi anni gli è stato vicino.





Il premio si compone di una sezione senior, denominata "Poesia inedita", con un unico testo in lingua italiana avente per tema "Il silenzio". Su questo concetto si eserciteranno i partecipanti maggiorenni, in un premio aperto a tutti gli autori, senza alcun tipo di distinzione culturale ed economica. E’ prevista anche una sezione "Junior", con un unico testo in lingua italiana avente per tema "La speranza", dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni.





L’iscrizione è gratuita, non essendoci vincite in denaro. Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, né essere stato premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione. Ogni autore, inoltre, potrà partecipare con una sola poesia in lingua italiana (versi liberi o in metrica), che dovrà attenersi al tema proposto. Le poesie dovranno essere inviate, a premioalessandrofariello5@gmail.com e/o angelisenzafrontiere2018@gmail.com . Altri aspetti tecnici, quali il regolamento, la scheda iscrizione e liberatoria per minorenni sono reperibili su: https://www.facebook.com/premioalessandrofariello





Il comitato organizzatore e l’Associazione Angeli senza Frontiere OdV lasciano libertà di espressione, chiedendo comunque il rispetto del senso civile e pertanto si riservano il diritto (a loro insindacabile giudizio) di rifiutare poesie a contenuto blasfemo o non conformi alla propria morale. La giuria valuterà e selezionerà le opere vincitrici. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17:30 nella città di Sannicandro di Bari nel Castello Normanno-Svevo. Condurrà la serata Chiara Longo.





Componenti della giuria





Presidente

Mario SICOLO - docente, giornalista, direttore del notiziario mensile Da Bitonto





Membri

Francesca MISASI - Poetessa e scrittrice

Rossella GIUGLIANO - attrice, regista

Antonio CALISI - Dottore in teologia, Diacono della Chiesa cattolica di rito bizantino

Caterina FALCIGLIA - Autrice di libri per l’infanzia, poetessa

Vito PLANTAMURA - docente, Presidente Associazione Angeli senza Frontiere.