La Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana si presenta a Bisceglie

MOLFETTA - Si è svolta questa mattina, nella storica Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, la presentazione ufficiale della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana, una nuova realtà culturale che promette di arricchire il panorama artistico della Puglia. Durante la conferenza stampa, il presidente della Fondazione, gen. Pasquale Preziosa, ha illustrato i progetti e gli obiettivi del sodalizio, sottolineando il legame con la figura storica di Federico II di Svevia: “Nasce una nuova fondazione chiamata Federiciana proprio in onore del re che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro territorio, sia per la sua presenza storica sia per la sua passione per l’arte e la musica. La Fondazione rappresenta un contenitore che mette insieme diverse realtà musicali. L’Orchestra Sinfonica Federiciana deriva dall’esperienza preesistente della BAT La Notte di Puglia, un’orchestra femminile che porta con sé il segno dell’inclusione.

Inoltre, valorizzeremo la storica banda da giro di Bisceglie, una realtà pluripremiata, che merita di essere sostenuta e promossa anche in futuro.” Il maestro Benedetto Grillo, direttore musicale della Fondazione, ha condiviso l’entusiasmo per questa nuova avventura: “Per ogni musicista, ogni evento rappresenta un’emozione grandissima, ma in questo caso la gioia è doppia: stiamo aprendo un percorso completamente nuovo, ricco di aspettative dal punto di vista lavorativo e artistico. Questo progetto porta con sé una grande ambizione e una bella progettualità, offrendo non solo gratificazione artistica, ma anche opportunità lavorative per i giovani professionisti del nostro territorio.

Il nostro obiettivo è coinvolgere non solo il comune di Bisceglie, ma anche le realtà limitrofe, per costruire insieme qualcosa di significativo e duraturo.” Sara Allegretta, direttore artistico della Fondazione, ha descritto i primi passi concreti del progetto: “L’orchestra è già operativa e inizierà subito la sua attività con due concerti programmati: uno questa sera e l’altro il 6 gennaio a Molfetta. Entrambi propongono programmi molto interessanti, che spaziano dall’ouverture di Coriolano di Beethoven ai valzer di Strauss. Su questa linea artistica, così ricca e stimolante, proseguirà il nostro lavoro durante tutto l’anno. Il mio compito sarà quello di creare nuovi format specifici per questa compagine orchestrale, che si affaccia sul nostro territorio con entusiasmo e ambizione. Accogliamo con orgoglio l’invito del maestro Riccardo Muti alla creazione di nuove orchestre, e siamo sicuri che questa iniziativa troverà un riscontro positivo anche da parte sua.” Presente alla conferenza stampa anche Onofrio Musco, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bisceglie, che ha sottolineato l’importanza del ruolo della città nella nascita di questa prestigiosa realtà culturale: “Il ruolo del Comune di Bisceglie all’interno di questa nuova e prestigiosa entità musicale, che oggi vive il proprio battesimo, è fondamentale.

Non potevamo iniziare l’anno in un modo migliore. L’Amministrazione comunale deve proseguire su questo solco, offrendo il patrocinio morale e fungendo da catalizzatore per iniziative come questa. Grazie a persone come il generale Preziosa, che, nonostante i numerosi impegni, ha portato lustro alla nostra città, abbiamo la possibilità di promuovere arte, cultura e comunità. Questa iniziativa non solo valorizza le tradizioni, ma rappresenta anche un segnale di bellezza e speranza per le nuove generazioni.” Debora Ciliento, assessore ai trasporti del Comune di Bisceglie, ha aggiunto: “Iniziative come questa sono importanti per la nostra comunità, soprattutto perché laddove si crea aggregazione e si trasmettono messaggi positivi alle giovani generazioni, nasce sempre qualcosa di bello. Ben vengano progetti come questo, che mostrano attenzione verso gli altri e che rappresentano il percorso giusto per dare speranza.

Questo è un anno speciale, il Giubileo, e ci chiama a costruire prospettive di fiducia e futuro per le nostre comunità. Credo che la Fondazione sia un esempio di come si possano avviare percorsi significativi per il bene collettivo.” Grande attesa ora per il Concerto di Inizio Anno, in programma questa sera alle ore 19 nella chiesa di San Giuseppe, sempre a Bisceglie. Sarà protagonista l’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Grillo, che offrirà al pubblico un programma musicale capace di coniugare tradizione e innovazione. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2025, alle ore 20, nella chiesa della Madonna della Pace a Molfetta, dove l’Orchestra si esibirà nuovamente per celebrare l’Epifania con un concerto che si preannuncia imperdibile.