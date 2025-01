Le crociere europee Msc per l'estate 2025: viaggio nel lusso tra Rinascente, North Sails e destinazioni da sogno

MSC Crociere offre anche itinerari che conducono verso il Nord Europa, dove il paesaggio è dominato da fiordi maestosi e città ricche di tradizioni. Le crociere partono da Kiel e Copenhagen, portando i passeggeri verso l'Islanda, con tappe a Reykjavik, Isafjordur e Akureyri. Qui, tra vulcani attivi e sorgenti termali, i viaggiatori avranno la possibilità di scoprire panorami incontaminati e di immergersi nella cultura islandese. Il viaggio prosegue verso i fiordi norvegesi, con tappe nei suggestivi Geiranger e Hellesylt, dove l'incontro tra natura e tradizione è spettacolare. Altre tappe includono Alesund, famosa per la sua architettura Art Nouveau, e Flaam, che offre alcuni dei panorami più belli al mondo. La vivace città di Bergen, con il suo quartiere storico Bryggen, è un altro punto di interesse da non perdere.

Sinergie tra Lusso, Sostenibilità e Moda: MSC Crociere, Rinascente e North Sails MSC Crociere offre anche itinerari che conducono verso il Nord Europa, dove il paesaggio è dominato da fiordi maestosi e città ricche di tradizioni. Le crociere partono da Kiel e Copenhagen, portando i passeggeri verso l'Islanda, con tappe a Reykjavik, Isafjordur e Akureyri. Qui, tra vulcani attivi e sorgenti termali, i viaggiatori avranno la possibilità di scoprire panorami incontaminati e di immergersi nella cultura islandese. Il viaggio prosegue verso i fiordi norvegesi, con tappe nei suggestivi Geiranger e Hellesylt, dove l'incontro tra natura e tradizione è spettacolare. Altre tappe includono Alesund, famosa per la sua architettura Art Nouveau, e Flaam, che offre alcuni dei panorami più belli al mondo. La vivace città di Bergen, con il suo quartiere storico Bryggen, è un altro punto di interesse da non perdere.



MSC Crociere, insieme a Rinascente e North Sails, porta un tocco di lusso e sostenibilità nel mondo delle crociere. Grazie alla sinergia tra questi tre marchi, MSC Crociere ha creato un'esperienza unica che mescola moda, arte, innovazione e bellezza naturale. A Milano, la facciata iconica di Rinascente in Piazza Duomo è stata trasformata in un racconto visivo che celebra l’esperienza di viaggio offerta da MSC Crociere. Il concept "In viaggio verso la bellezza" viene raccontato attraverso installazioni artistiche, che esplorano i temi della bellezza, del benessere e delle emozioni del mare. Le sei grandi vetrine di Rinascente, affacciate su Piazza Duomo, presentano opere d'arte che raccontano i valori e le esperienze che si possono vivere a bordo delle navi MSC Crociere, dal lusso dell’MSC Yacht Club all'alta gastronomia, fino all'intrattenimento di livello internazionale.



Pop-Up Store e Installazioni Interattive: Un Viaggio Sensoriale nel Mondo MSC



La Domination Experience di MSC Crociere è un'esperienza unica che si estende all'interno di Rinascente, dove i visitatori possono immergersi nel mondo della Compagnia. Il Pop-Up Store interattivo, situato nell’area Snake al piano -1, è il cuore pulsante di questa esperienza. Qui, le installazioni dinamiche creano un viaggio sensoriale che racconta la bellezza del mare e delle crociere MSC. Il negozio presenta la nuova capsule collection North Sails, insieme alla collezione di lampade Ocean Cay, creata in collaborazione con Zafferano. In una delle aree, i visitatori potranno ricevere consulenza e informazioni sulle crociere MSC, esplorando le destinazioni più affascinanti e prenotando la loro prossima vacanza. Un’altra area è dedicata a un'avventura virtuale che permette ai visitatori di esplorare le navi MSC e alcune delle destinazioni più suggestive. Inoltre, nei fine settimana, un salotto accogliente ospiterà workshop, talk e momenti di storytelling, condotti da influencer e content creator, per coinvolgere il pubblico e raccontare la filosofia di MSC Crociere.

Le crociere nel Mediterraneo sono perfette per chi cerca una combinazione di storia, cultura e bellezza naturale. Tra le destinazioni più affascinanti ci sono Marsiglia, una città che unisce tradizione e modernità, e Barcellona, famosa in tutto il mondo per l'arte e l'architettura di Antoni Gaudí. Valencia, con il suo futuristico Oceanogràfic e la Città delle Arti e delle Scienze, offre un mix perfetto di natura e innovazione. Per chi desidera esplorare il fascino del passato, La Goulette in Tunisia è la porta d'accesso alle rovine di Cartagine e al Museo del Bardo. Gli amanti della Grecia non possono perdersi Mykonos, con le sue case bianche e le sue spiagge dorate, e Santorini, celebre per i suoi tramonti mozzafiato e le scogliere vulcaniche. Altre tappe imperdibili sono Dubrovnik, soprannominata "Perla dell'Adriatico", e Efeso, raggiungibile tramite Kusadasi in Turchia, dove si può vivere un'esperienza storica indimenticabile.