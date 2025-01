'Le Orecchiette che Vorrei' con i ragazzi autistici conquistano New York: inclusione e tradizione si incontrano al Nicholas Center

Primicerio e Natale negli Usa

NEW YORK - Le "Orecchiette che Vorrei", prodotte dai giovani con autismo, hanno conquistato New York durante un evento speciale organizzato al prestigioso Nicholas Center, un'organizzazione no-profit leader nel supporto alle persone autistiche.La collaborazione tra la Yuri Benefit Corporation, guidata dal Presidente Giuseppe Primicerio e dal Vice Presidente Giuseppe Natale, e il Nicholas Center è iniziata lo scorso novembre e, con l'incontro di ieri, dà il via a un percorso di sinergia che porterà nuove opportunità per i ragazzi e le ragazze con autismo della Puglia, al centro del progetto.Durante la visita, Primicerio e Natale hanno incontrato Lee Ann Vetrone, Director of Development del Nicholas Center, per rafforzare i rapporti esistenti e pianificare future iniziative. Un momento clou della giornata è stato il collegamento virtuale tra New York e Ostuni, che ha permesso ai ragazzi del Nicholas Center di interagire con i loro coetanei pugliesi del laboratorio "Le Orecchiette che Vorrei".Nella videochiamata, i ragazzi pugliesi hanno mostrato agli amici americani come preparare la pasta fatta a mano, simbolo della tradizione culinaria pugliese. L'incontro ha evidenziato come inclusione e creatività possano superare ogni confine geografico e culturale."Questa giornata rappresenta un ponte tra due mondi, uniti dalla volontà di valorizzare le capacità uniche di ogni individuo," ha dichiarato Primicerio, Presidente della Yuri Benefit Corporation. "Vedere i ragazzi con autismo interagire, imparare e sorridere insieme, nonostante la distanza, è stato emozionante. Questo è solo l'inizio di una più ampia collaborazione tra il Nicholas Center e realtà italiane come Le Orecchiette che Vorrei. Continueremo a promuovere progetti che favoriscano l'inclusione sociale e lo scambio culturale, rafforzando il legame tra Italia e Stati Uniti."La Yuri Benefit Corporation ribadisce il suo impegno nel sostenere iniziative innovative che intrecciano solidarietà, cultura e impatto sociale, aprendo nuove prospettive per le persone con autismo in Italia e nel mondo.