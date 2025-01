Australian Open 2025: vittorie e spettacolo al primo turno

Matteo Berrettini Ig

FRANCESCO LOIACONO - Il primo turno degli Australian Open a Melbourne regala emozioni e risultati sorprendenti sia tra gli uomini che tra le donne.

Torneo maschile

Matteo Berrettini avanza al secondo turno dopo una solida vittoria contro il britannico Cameron Norrie , imponendosi 6-7, 6-4, 6-1, 6-3.

si impone sull’argentino con un 6-2, 3-6, 7-6, 4-6, 6-4. Daniil Medvedev, tra i favoriti, supera il tailandese Kasidit Samrej in un match combattuto, vincendo 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2.

Torneo femminile

L'italiana Jasmine Paolini domina contro la cinese Wei Sija , chiudendo con un secco 6-0, 6-4 e guadagnandosi il secondo turno.

elimina l’americana con il punteggio di 6-3, 6-4. Infine, l’americana Emma Navarro supera in tre set una combattiva Peyton Stearns, chiudendo 6-7, 7-6, 7-5.

Un inizio scoppiettante per il torneo, che promette altre sorprese nei prossimi turni. Gli italiani si fanno notare e restano in corsa per proseguire l’avventura a Melbourne.