Lecce-Genoa 0-0: reti inviolate al "Via del Mare" nella 19ª giornata di Serie A

Genoa CFC

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce e il Genoa chiudono senza gol la sfida della diciannovesima giornata di Serie A disputata allo stadio “Via del Mare”. Una partita ricca di emozioni e occasioni, ma priva del guizzo decisivo che avrebbe potuto sbloccare il risultato.

Primo tempo: pali e traverse protagonisti

La gara inizia con ritmi alti e al 12’ il Lecce sfiora il vantaggio con Dorgu, il cui tiro non trova però lo specchio della porta. Al 21’ Krstovic, sempre per i salentini, ci prova da fuori area: la sua conclusione di destro si stampa sul palo, negando il gol alla squadra di Roberto D'Aversa.

Il Genoa risponde con veemenza nel finale di frazione: al 43’ Thorsby colpisce la traversa con un potente sinistro, mentre un minuto dopo Pinamonti centra ancora la traversa con un destro velenoso, lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0 all'intervallo.

Secondo tempo: occasioni sprecate e nulla di fatto

Nella ripresa, il Lecce torna a spingere e al 10’ Dorgu sfiora nuovamente il gol. Al 21’ Krstovic, questa volta di testa, non riesce a schiacciare in porta, mentre al 26’ è Pinamonti, per il Genoa, ad andare vicino alla rete con un'occasione che si spegne di poco a lato.

Nei minuti di recupero, Guilbert per il Genoa si ritrova sui piedi una buona opportunità per chiudere la gara, ma non riesce a concretizzarla al 94’.

Situazione in classifica

Con il pareggio, il Lecce resta terzultimo in classifica con 17 punti, a pari merito con il Cagliari, continuando a lottare per la salvezza. Il Genoa, invece, si trova al decimo posto con 20 punti, in compagnia di Empoli, Roma e Torino, consolidando una posizione più tranquilla ma ancora da definire.