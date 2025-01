Mattarella in visita a Caivano: partecipazione alla Messa e sostegno alla comunità del Parco Verde

NAPOLI - Prima di ripartire per la Sicilia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto tappa a Caivano, visitando la parrocchia del Parco Verde. Qui ha partecipato alla celebrazione della Messa presieduta da don Maurizio Patriciello, figura simbolo di impegno e speranza per la comunità locale. Ad accompagnarlo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Al termine della funzione, il Capo dello Stato ha preso la parola per ringraziare don Patriciello per il prezioso lavoro svolto a favore della comunità e ha rivolto un messaggio di auguri, con un pensiero speciale per i bambini e i giovani, sottolineando l'importanza del loro futuro. Prima di lasciare la chiesa, Mattarella ha posato per una foto con don Patriciello ai piedi dell’altare, accolto calorosamente dai fedeli presenti.

Don Patriciello: "Non mi sento solo"

L’arrivo del Presidente è stato accolto con grande sorpresa dallo stesso don Maurizio Patriciello. "Non me l'aspettavo. Si è presentato mezz'ora prima della Messa il prefetto dicendomi che oggi ci sarebbe stata una sorpresa", ha raccontato il sacerdote ai giornalisti.

Don Patriciello ha poi riflettuto sul rapporto tra la comunità e le istituzioni, commentando: "Fino a qualche tempo fa dicevo che lo Stato è un signore distinto ma distante. Oggi dico che lo Stato è un signore distinto ma non più distante".

Quando gli è stato chiesto se si sentisse solo nella sua opera di sostegno alla comunità del Parco Verde, don Patriciello ha risposto con fermezza: "Io non mi sento solo".