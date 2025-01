Lecce, nuovo appuntamento con 'Cabaret Politik': ad Astràgali Teatro ritornano i 'comizi' irriverenti interpretati da vari artisti

Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30, Astràgali Teatro via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Nuovo appuntamento mercoledì 22 gennaio, alle 20.30, presso la sede di Astràgali Teatro di Lecce, con "Cabaret Politik", il "non-format" inedito e originale ideato da Davide Morgagni, scrittore, attore, regista e drammaturgo, realizzato in collaborazione con Astràgali Teatro.





Una performance teatrale alternativa, in cui sul palco si susseguono diversi artisti, interpreti di "comizi" insoliti e irriverenti, che spaziano tra l’ironia e il serio, con un risultato estremamente coinvolgente. Attori, registi, musicisti e professionisti di vario genere danno vita a uno spettacolo unico, capace di unire le arti performative e la riflessione sociale.





In questo appuntamento viene affrontato, come argomento politico, "il consenso", declinato in ben sette comizi: "Detto una sola volta" con Andrea Cariglia, "Santa bestia" con Eleonora Nitti Capone e Cristiano Casarano, "Forum" con Simone Miglietta e Fabio Margiotta, "Senza titolo" con Simone Franco, "Come sono diventato simpatico, squisito, affascinante" con Davide Morgagni e Roberto Gagliardi, "La ballata del soldato morto" con Roberta Quarta, e "Ditegli sempre di sì" con Fabio Tolledi, Mauro Tre, Roberto Gagliardi e Pierluigi Greco.





La serata è presentata dallo stesso Davide Morgagni, che introduce i vari interventi, pensati, scelti e proposti con l’intento di far riflettere, sorridendo, su tematiche attuali e di interesse comune.





Consigliata la prenotazione. Ingresso € 5,00.