Moda, 'The Flapper': l'ultima creatura di 'Voiceat' con testimonial Alessandra Accardo

BARI - "The Flapper": la nuova bag gioiello di Voiceat celebra la rivoluzione femminile degli anni Venti e la forza di rialzarsi. Testimonial d’eccezione la poliziotta coraggio, Alessandra Accardo. - "The Flapper": la nuova bag gioiello di Voiceat celebra la rivoluzione femminile degli anni Venti e la forza di rialzarsi. Testimonial d’eccezione la poliziotta coraggio, Alessandra Accardo.





Può la Moda diventare la protagonista di un cambiamento socio culturale sempre più urgente in un momento storico buio e involutivo per quanto riguarda i diritti delle donne ed il loro ruolo in una società in cui gli abusi e le violenze prevalgono sulle conquiste e le rivendicazioni dell'ultimo secolo?





Per Voiceat (il giovane fashion brand salentino nato per dare voce a chi voce non ha) la risposta è sì!





Non meno della musica e dell'arte, la Moda può farsi, infatti, portavoce di messaggi importanti e creare maggiore consapevolezza su temi sociali come la violenza di genere, l'inclusione, il rispetto per ogni individuo, per l'ambiente e per la natura.





E' su questa premessa che nasce "The Flapper", un autentico capolavoro di design e manifattura, frutto del lavoro di sapienti mani artigiane realizzata interamente in Italia in pochi esemplari e ispirata all'omonimo movimento rivoluzionario femminista degli anni 20.





La borsa racconta una storia di trasformazione: la donna-farfalla che appare sul front è opera del celebre cartolinista americano Frank Xavier Leyendecker e fu copertina del Magazine newyorkese Life. L’immagine artistica richiama l’energia delle Flappers degli anni Venti, donne anticonformiste che sfidarono i rigidi stereotipi dell’epoca. Le Flappers furono una generazione di donne occidentali che durante gli anni ’20 si distinsero per scelte comportamentali ed estetiche assolutamente anticonformiste.





Indossavano gonne corte, fumavano, bevevano alcolici e guidavano le automobili (inconcepibile per l'epoca!). Si truccavano in modo vistoso, portavano un taglio di capelli a caschetto ma soprattutto ostentavano disprezzo per quello che era stato fino ad allora il ruolo sociale bigotto e compresso destinato alla donna.





Con il suo doppio manico in bambù e impreziosita da una catena gioiello, The Flapper non è solo un accessorio ma un manifesto di indipendenza e forza dedicato a chi crede che la bellezza possa essere una forma di resilienza e cambiamento.





La farfalla è universalmente riconosciuta come simbolo di bellezza e grazia; molte valenze simboliche ad essa associate sono state condivise da civiltà diverse culturalmente e lontane tra loro ma ugualmente ispirate dalle forme, dai colori, dalle leggiadre movenze e dal suo ciclo vitale.





La farfalla è, inoltre, da sempre simbolo di trasformazione, cambiamento e rinascita.





Alessandra Accardo, brand Ambassador: il coraggio di rialzarsi





A incarnare questi valori è Alessandra Accardo, scelta da Voiceat come Brand Ambassador per il suo straordinario coraggio e per il suo impegno sociale.

Alessandra Accardo, non è solo ambasciatrice di bellezza ma è soprattutto portatrice nel quotidiano di valori autentici quali il rispetto, la tolleranza, il senso di giustizia, l'amore per sè e per gli altri.

Nota alle tristi cronache sui misfatti di violenza come "la poliziotta coraggio" a seguito dell'evento agghiacciante di cui è rimasta vittima nel porto di Napoli, dopo una giornata di lavoro, nel 2022, per mano di uomo che le ha usato violenza e ha tentato di ucciderla, Alessandra è ormai conosciuta sul territorio nazionale per il suo impegno sociale indirizzato a veicolare messaggi positivi che partono dal dramma personalmente vissuto, affrontato e superato.

Alessandra ha posato per Voiceat all'ottavo mesi di gravidanza con il suo pancione che diventa simbolo di vita e rinascita personale ma anche di amore ostinato in grado di prevalere sul male.

Esempio di giustizia e resilienza, Alessandra è menzione al valor civile dal Presidente della Repubblica e Premio Borsellino 2024.





Moda e consapevolezza sociale





Voiceat non è solo un fashion brand ma un movimento socio culturale. Con The Flapper punta a sensibilizzare la società civile su temi fondamentali come il rispetto per la persona e la lotta contro la violenza di genere con un messaggio specifico forte e chiaro a chi attraversa i patimenti della violenza: se ne può uscire, ci si può rialzare.