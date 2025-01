Lecce, tegola per Hamza Rafia: fuori 40-50 giorni per infortunio

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce deve fare i conti con una nuova assenza pesante. Il centrocampista tunisino Hamza Rafia ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, infortunio subito durante il pareggio 0-0 contro il Genoa al “Via del Mare” nella 19ª giornata di Serie A.

Tempi di recupero

Rafia è già rimasto fuori nella successiva vittoria per 3-1 dei salentini contro l’Empoli al “Castellani” e dovrà restare ai box per un periodo stimato tra i 40 e i 50 giorni. Il suo rientro potrebbe avvenire solo a fine febbraio o, più probabilmente, a marzo 2025.

Emergenza per il Lecce

Il tecnico Marco Giampaolo si trova ora in una situazione di emergenza in vista della 21ª giornata di campionato, quando il Lecce affronterà il Cagliari domenica 19 gennaio alle ore 15 alla “Unipol Domus Arena”. Oltre a Rafia, infatti, mancheranno anche gli altri infortunati Lameck Banda, Gaspar, e Berisha.

Obiettivo salvezza

Nonostante le assenze, i salentini dovranno cercare di portare a casa un risultato positivo contro il Cagliari, uno scontro diretto cruciale per la lotta salvezza. Il Lecce ha mostrato carattere nelle ultime uscite e cercherà di capitalizzare il buon momento, ma le defezioni complicano i piani di Giampaolo.

Situazione Rafia

La perdita del centrocampista tunisino rappresenta un duro colpo per il Lecce. Rafia, grazie alla sua tecnica e visione di gioco, è un elemento chiave nello scacchiere tattico di Giampaolo. Il club dovrà ora fare affidamento sulle alternative in rosa per mantenere la competitività nelle prossime settimane cruciali.

I tifosi salentini sperano in un pronto recupero di Rafia e nel contributo dei suoi compagni per avvicinarsi all’obiettivo stagionale della permanenza in Serie A.