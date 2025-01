Lu Laurieddru: il folletto pugliese protagonista del nuovo libro di Mario Contino

BARI - Mario Contino, celebre scrittore e studioso di misteri, torna in libreria con un'opera affascinante e ricca di suggestioni: "Fate e Folletti", pubblicata da Tribal Edizioni. Questo libro rappresenta una guida approfondita al mondo delle creature fantastiche che animano i racconti popolari italiani, riservando un'attenzione particolare al folklore della Puglia, terra ricca di storie e tradizioni.

Lu Laurieddru: il Folletto dispettoso della Puglia

Tra i protagonisti del libro spicca il "Lu Laurieddru", leggendario folletto pugliese noto per i suoi scherzi e le sue maliziose apparizioni. Questo piccolo spirito, simbolo delle tradizioni locali, è al centro di racconti che si tramandano da secoli nelle comunità pugliesi.

Contino esplora le origini storiche e culturali di queste leggende, sottolineando il ruolo della Puglia come crocevia di culture e tradizioni. Le terre pugliesi, con il loro fascino intriso di storia e magia, diventano il palcoscenico ideale per raccontare la presenza di figure fantastiche come il Laurieddru, emblema della vivacità e dell'immaginario popolare locale.

Un ponte tra Tradizioni e Culture

"Fate e Folletti" va oltre i confini italiani, mettendo in relazione il folklore nostrano con quello di altre culture. Dall’Irlanda alla Scozia, dai miti nordici alle credenze giapponesi, Contino traccia un fil rouge che collega i miti di fate e folletti in un panorama universale. Questa prospettiva dimostra come le credenze in esseri soprannaturali siano un fenomeno condiviso, capace di unire popoli diversi attraverso le epoche e le geografie.

Un’Opera per appassionati e studiosi

Il libro si distingue per il suo approccio rigoroso e affascinante, offrendo:

Un elenco dettagliato delle leggende italiane su fate e folletti, suddivise regione per regione.

Analisi comparate tra miti italiani e tradizioni internazionali, evidenziando sorprendenti somiglianze.

Riferimenti a studi e ricerche sul mondo delle creature fantastiche.

Questa impostazione rende "Fate e Folletti" una lettura ideale per appassionati di folklore e studiosi di antropologia, storia e cultura popolare.

L’autore: Mario Contino

Mario Contino è una figura di spicco nel panorama italiano del mistero. Scrittore prolifico e ricercatore appassionato, ha dedicato la sua carriera all'indagine di fenomeni insoliti e al recupero delle tradizioni popolari. Con "Fate e Folletti", aggiunge un nuovo capitolo alla sua vasta produzione letteraria, già apprezzata da lettori e studiosi di tutto il Paese.

Dettagli del Libro

Titolo : Fate e Folletti

: Fate e Folletti Autore : Mario Contino

: Mario Contino Editore : Tribal Edizioni

: Tribal Edizioni Anno di Pubblicazione : 2025

: 2025 ISBN-13: 979-1257020019

Un invito a scoprire il Fantastico

"Fate e Folletti" è più di un libro: è un viaggio nel fantastico e un omaggio alle radici culturali italiane, con un’attenzione speciale alla Puglia. Un’opera imperdibile per chiunque voglia esplorare le meraviglie del folklore e lasciarsi affascinare da leggende che continuano a vivere nel tempo.