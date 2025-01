Magia e divertimento per i più piccoli, gli eventi di Puglia dal 4 al 6 gennaio

Concludere le festività natalizie con un sorriso per le nuove generazioni è facile grazie agli spettacoli organizzati dai Comuni soci di e con Puglia Culture dal 4 al 6 gennaio. In tutta la regione le famiglie possono godere di eventi pensati per tutte le età, tra teatro, circo e performance artistiche. Concludere le festività natalizie con un sorriso per le nuove generazioni è facile grazie agli spettacoli organizzati dai Comuni soci di e con Puglia Culture dal 4 al 6 gennaio. In tutta la regione le famiglie possono godere di eventi pensati per tutte le età, tra teatro, circo e performance artistiche.





Ecco i principali appuntamenti per bambini e famiglie:





Sabato 4 gennaio





- Andria: nell’ambito di "Facciamo pace-terzo atto", alle ore 11 Enrico Francone presenta in piazza Duomo "Pulcinella molto mosso", che vede la maschera napoletana alle prese con il diavolo nell’eterna ed esilarante lotta per la sopravvivenza.

- Bari: Il programma "1 Natale Tutto per Te" di Municipio 1 continua a Parco Maugeri – Quartiere Libertà a partire dalle ore 10.30 con CircoBus (Un Clown per Amico), il coinvolgente spettacolo di circo itinerante, e il "Duo Yin & Yang", tra giocoleria e acrobazie. Non mancherà anche la magia di Pachamama, alle 17.30 in piazza del Redentore con "Cabaret Circense", una performance che fonde arte circense e danza.

- Bisceglie: il MagdaClan Circo porterà sul palco del Politeama Italia, ore 21, lo spettacolo di circo contemporaneo "Eccezione". L’evento, fuori cartellone della stagione teatrale 2024/25, si preannuncia come un’esperienza emozionante e innovativa, capace di affascinare spettatori di tutte le età.

- Grottaglie: al Teatro Monticello nell’ambito de La scena dei ragazzi appuntamento alle ore 17.30 con il Crest "La storia di Hansel e Gretel", scene luci e regia Michelangelo Campanale.





Domenica 5 gennaio





- Andria: nell’ambito di "Facciamo pace-terzo atto", in piazza Duomo, alle ore 11, i Cavalieri Erranti della burattinaia biscegliese Valentina Vecchio portano in scena "Cose che cadono dal cielo", spettacolo per attrice e burattini ispirato ad una fiaba tradizionale. All’Officina San Domenico, alle ore 12, la compagnia Burambò propone "Altrimenti arriva l’uomo nero", spettacolo di pupazzi da tavolo di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.

- Bari: Il programma "1 Natale Tutto per Te" Municipio 1 continua a Japigia, dalle ore 10.30, il Parco Troisi diventa il palcoscenico di "Circobus" (Un Clown per Amico) il laboratorio di circo ludico educativo pensato per bambini e ragazzi. Subito dopo, Mr. Big! Circus Cabaret (Un Clown per Amico). Quasi in contemporanea, alle ore 11.00, viale Japigia ospita ConTurBand, una marching band di 15 musicisti, alle 17.30, si ritorna a Parco Troisi per il MagdaCabaret di MagdaClan Circo.

- Barletta: nell’ambito di "Famiglie a teatro", al teatro Curci, ore 18.30, va in scena MAG con "Il Piccolo Principe / Christmas Edition" in una versione natalizia che incanterà i bambini con i suoi temi universali e l’atmosfera fiabesca, per la regia di Valeria Nardella.

- Bitonto: nell’ambito de La Scena dei Ragazzi 2024/2025 al teatro Traetta, ore 18, va in scena Principio Attivo Teatro con "Favola di Peter", regia e drammaturgia di Giuseppe Semeraro, una rivisitazione del classico di Peter Schlemihl.

- Conversano: Per la rassegna "Borgo di Natale 2024", l’Epifania Circus con Un Clown per Amico chiude in bellezza le festività, a partire dalle ore 18 in corso Morea.

- Corato: nell’ambito de La Scena dei Ragazzi 2024/2025 al teatro Comunale, ore 18, va in scena Teatro del Piccione con "Soqquadro" per la regia di Danila Barone e Dario Garofalo.

- Nardò: nell’ambito della stagione Piccoli Sguardi – La Scena dei Ragazzi 2024/2025 va in scena al teatro Comunale, ore 17.30, Teatro Koreja con "Giardini di Plastica", uno spettacolo che racconta una storia unica con regia di Salvatore Tramacere.





Lunedì 6 gennaio





- Andria: nell’ambito di "Facciamo pace-terzo atto", alle 18, Factory Compagnia Transadriatica porta in scena "Paloma", ballata controtempo la cui marionetta protagonista, animata con maestria da Michela Marrazzi, è una anziana signora alle prese col mistero del tempo: dalle sue valigie si sprigionano ricordi, che prendono vita al suono della fisarmonica di Rocco Nigro.

- Bari: La rassegna "1 Natale Tutto per Te" nel quartiere San Nicola (Bari Vecchia) in piazza Federico II, alle 11.00, The Good Ole Boys, una rock'n'roll band. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17.30, va in scena "Cuore Matto-spettacolo in aria!" (Cordata F.O.R.), A seguire, il Fakiro Nirname e il Duo Almond con lo spettacolo "Chest".

- Conversano: Ultimo giorno della rassegna "Borgo di Natale 2024" con Epifania Circus di Un Clown per Amico, appuntamenti la mattina alle ore 11.30 e 12.30 e il pomeriggio alle ore 17.30 in corso Morea.

- Ginosa: nell’ambito de La Scena dei Ragazzi 2024/2025 al Parco Comunale di Marina di Ginosa, alle ore 18.30, va in scena "I Doni dell'Albero" di Room to Play, uno spettacolo interattivo che celebra lo spirito del Natale.

- Lecce: continuano gli appuntamenti del Kids Festival (https://www.kidsfestival.it/) mentre ai Cantieri Teatrali Koreja, nell’ambito di "Strade Maestre", alle ore 17.30, arriva la magia di MagdaClan Circo con "Eccezione", un trittico di circo contemporaneo.

- Putignano: nell’ambito de La Scena dei Ragazzi 2024/2025 al Teatro Comunale “Giovanni Laterza”, alle ore 18, va in scena "Schiaccianoci Swing", un affascinante spettacolo della Bottega degli Apocrifi che riporta in scena il classico natalizio con un tocco di swing.