Latiano, domenica 5 gennaio la Befana fa tappa a Idea Radio

LATIANO (BR) - Domenica 5 Gennaio alle 17:00, La Befana farà tappa negli studi di Idea Radio, in via Italia 40, Latiano, per incontrare i piccoli ascoltatori, e tutti coloro che amano la dolce vecchina che dona felicità ai bambini. - Domenica 5 Gennaio alle 17:00, La Befana farà tappa negli studi di Idea Radio, in via Italia 40, Latiano, per incontrare i piccoli ascoltatori, e tutti coloro che amano la dolce vecchina che dona felicità ai bambini.





La Befana sarà a disposizione per le foto, per regalare un sorriso e per raccogliere le letterine nella speciale cassetta magica, e donerà dolcetti e peluche ai bambini che arriveranno negli studi di Idea Radio dove è allestito anche il presepe.





Nella tradizione cristiana, la storia della befana è strettamente legata a quella dei Re Magi. La leggenda narra che in una freddissima notte d’inverno Baldassare, Gasparre e Melchiorre, nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni ad una vecchietta che indicò loro il cammino. I Re Magi, allora, invitarono la donna ad unirsi a loro, ma, nonostante le insistenze la vecchina rifiutò.





Una volta che i Re Magi se ne furono andati, essa si pentì di non averli seguiti e allora preparò un sacco pieno di dolci e si mise a cercarli, ma senza successo. La vecchietta, quindi, iniziò a bussare ad ogni porta, regalando ad ogni bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino.





Per ulteriori informazioni si può contattare la redazione allo 0831727448 oppure il numero WhatsApp 3519008091.