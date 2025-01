Mattinata di disagi per i passeggeri del volo Ryanair Bari-Pisa: ritardo di oltre 4 ore e 250€ di rimborso

BARI - Giornata difficile per i passeggeri del volo Ryanair FR6185 da Bari a Pisa, che hanno affrontato un ritardo di oltre quattro ore. Il volo, inizialmente previsto in partenza alle 07:50, è stato riprogrammato solo dopo le 12:00, causando pesanti disagi a centinaia di viaggiatori.

Ore di attesa in aeroporto

I passeggeri hanno trascorso la mattinata in attesa presso l’aeroporto di Bari, senza poter avere una chiara indicazione sull’orario effettivo di partenza. Le lunghe ore di ritardo hanno generato frustrazione e disappunto, soprattutto per chi aveva impegni o coincidenze da rispettare a Pisa.

Cause del ritardo e diritto al risarcimento

Secondo le prime informazioni, il ritardo sarebbe riconducibile a problematiche della compagnia aerea Ryanair, configurando così le condizioni per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardi significativi.

Grazie a questo regolamento, i viaggiatori possono richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro per il disagio subito, qualora le cause del ritardo non siano attribuibili a circostanze eccezionali (come maltempo o emergenze).

Come ottenere il rimborso

Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Ryanair Bari Pisa è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.