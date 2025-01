Maturità 2025: le materie della seconda prova per licei e istituti tecnici

ROMA - Ilha reso note le materie dellaper l’Esame di. Come previsto dal decreto firmato dal ministro, gli studenti affronteranno una prova disciplinare specifica per il proprio indirizzo di studio. Tra le conferme più attese,

Le materie della seconda prova per i licei

Ecco le discipline scelte per ciascun indirizzo liceale:

Liceo Classico → Latino

→ Liceo Scientifico → Matematica (anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo)

→ (anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo) Liceo Linguistico → Lingua e cultura straniera 1

→ Liceo delle Scienze Umane → Scienze umane (Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale)

→ (Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale) Liceo Artistico → Discipline progettuali caratteristiche del singolo indirizzo

→ del singolo indirizzo Liceo Musicale → Teoria, analisi e composizione

→ Liceo Coreutico → Tecniche della danza

Le materie della seconda prova per gli Istituti Tecnici

Per gli Istituti Tecnici, le discipline variano in base all’indirizzo di studio:

Amministrazione, Finanza e Marketing → Economia aziendale (Lingua inglese per "Relazioni internazionali per il marketing", Informatica per "Sistemi informativi aziendali")

→ Turismo → Lingua inglese

→ Costruzioni, Ambiente e Territorio → Geopedologia, Economia ed Estimo

→ Informatica e Telecomunicazioni → Informatica per l'articolazione "Informatica" e Telecomunicazioni per l'articolazione "Telecomunicazioni"

→ per l'articolazione "Informatica" e per l'articolazione "Telecomunicazioni" Grafica e Comunicazione → Progettazione multimediale

→ Istituti Agrari → Economia, Estimo, Marketing e Legislazione (Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia")

Terza prova per alcuni indirizzi

In alcuni casi, è prevista anche una terza prova scritta, in particolare per:

Sezioni EsaBac ed EsaBac Techno

Scuole con opzione internazionale

Scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta

Istituti della Provincia autonoma di Bolzano

Scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia

L’Esame di Stato 2025 mantiene la sua struttura consolidata, con la prima prova scritta di Italiano, la seconda prova d’indirizzo e il colloquio orale.