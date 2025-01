Mercato dell’Epifania a Trinitapoli: il successo del “Mercato Pulito”

TRINITAPOLI – Un successo all’insegna della collaborazione e del rispetto per l’ambiente: il mercato settimanale dell’Epifania, svolto regolarmente oggi a Trinitapoli, ha dimostrato quanto sia efficace la sinergia tra amministrazione comunale, organizzazioni sindacali e operatori del commercio ambulante.

Grazie all’impegno congiunto delle Organizzazioni Sindacali e dell’Amministrazione Comunale, il mercato ha rispettato i criteri previsti dal Protocollo “Mercato Pulito”, un’iniziativa volta a garantire il decoro e la pulizia dell’area mercatale al termine delle attività.

Un modello di collaborazione vincente

I rappresentanti di categoria, Savino Montaruli di CasAmbulanti-UniPuglia e Andrea Nazzarini di Fiva-Confcommercio, hanno lavorato a stretto contatto con il Settore Suap-Commercio del comune per garantire il successo dell’evento. Gli operatori concessionari di posteggio, seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite, si sono impegnati a lasciare l’area completamente libera dai rifiuti, dimostrando grande senso di responsabilità.

Savino Montaruli ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato:

“Il mercato dell’Epifania a Trinitapoli è il frutto di un impegno reciproco tra il Sindaco, le organizzazioni sindacali e gli operatori del mercato. La distribuzione di volantini informativi e la pulizia impeccabile dell’area sono stati esempi concreti di una concertazione che ha funzionato perfettamente. Questo dimostra la maturità della nostra categoria e la disponibilità delle amministrazioni a sostenere il piccolo commercio.”

Soddisfazione dall’Amministrazione Comunale

Anche il Sindaco di Trinitapoli e l’intera amministrazione comunale hanno espresso grande soddisfazione per il buon esito del mercato. In una nota ufficiale, hanno ringraziato gli operatori e i cittadini per il loro impegno e la loro collaborazione:

“La pulizia e il decoro del nostro comune sono una priorità. Eventi come il mercato dell’Epifania dimostrano che, con la giusta sinergia, si possono raggiungere risultati importanti per tutta la comunità.”

Il “Mercato Pulito”: un esempio da seguire

Il Protocollo “Mercato Pulito” si conferma un modello virtuoso che potrebbe essere replicato in altri comuni per conciliare le esigenze del commercio ambulante con quelle della sostenibilità e del rispetto del territorio.

L’iniziativa rappresenta un segnale positivo per il futuro del piccolo commercio, mostrando come la collaborazione tra categorie, istituzioni e cittadini possa trasformare un semplice mercato in un evento di successo che valorizza il territorio e la sua comunità.