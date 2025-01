Modugno, al Demodè un doppio appuntamento tra dj set e live con Johnson Righeira

MODUGNO (BA) - Sabato 25 gennaio, al Demodé Club di Modugno (BA) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terranno "Twenty five party" e "Utopia clubbing" due diversi party che spazieranno dalla musica pop alla trap, con musica dal vivo, tra cui il live di Johnson Righeira e vari djset. - Sabato 25 gennaio, al Demodé Club di Modugno (BA) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terranno "Twenty five party" e "Utopia clubbing" due diversi party che spazieranno dalla musica pop alla trap, con musica dal vivo, tra cui il live di Johnson Righeira e vari djset.





Nella Sala live, a partire dalle 21, si terrà il "Twenty five party" spettacolo musicale, in collaborazione con Ama event, che vedrà esibirsi Sarah Jane Olog in coppia con Elio Arcieri e la Funkool Band. La prima è una cantante e compositrice riminese la quale ha partecipato a importanti programmi televisivi come "The voice of Italy" nel 2015 e "Saranno famosi" nel 2004 (che poi è diventato "Amici" di Maria De Filippi). Ad affiancarla ci sarà Elio Arcieri, un cantante barese con eccellenti doti canore, da tempo impegnato in varie formazioni musicali che ripropongono musica soul, funk e pop. Per l’occasione sarà impegnata la Funkool band il cui repertorio spazia dalla musica dei Jamiroquai ai più importanti gruppi di funk e cool anni ’70, fino alla discomusic. Elio Arcieri in voce, Gianluca Fraccalvieri al basso, Fabio Delle Foglie alla batteria, Nico Gentile alla chitarra e Vincenzo Gentile al piano e alle tastiere, sono i componenti del gruppo. Jazzisti e insegnanti di musica, i ragazzi rivisitano i brani proposti, inserendo spesso nell’esecuzione i loro virtuosismi, facendo ascoltare, al pubblico, brani quasi mai pari agli originali.





Ospite speciale sarà Johnson Righeira, uno dei simboli della musica dance italiana, noto per successi come "Vamos a la playa". Questo è stato il più grande successo, assieme a "No tengo dinero" e "L’estate sta finendo", hit che hanno scalato le classifiche anche in Belgio, Germania, Austria, Spagna e trasformato del celebre duo Righeira una delle più iconiche formazioni degli anni ’80. Negli ultimi anni Johnson Righeira, all’anagrafe Stefano Righi ha lanciato la nuova etichetta Kottolengo Recordings e gira l’Italia in lungo e in largo con la sua performace live.





In consolle con le sue selezioni musicali, invece, ci sarà il dj Michele Lamparelli storico dj e proprietario di uno dei più noti negozi di dischi di Bari.





Nella Sala Club sarà proposto "Utopia clubbing", il club-party "made in Bari" che sta girando l’Italia, dedicato alla musica trap americana e italiana, sottogenere dell’hip hop nato nel Sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, durante il quale sarà proposta una selezione musicale con il meglio della musica di questo genere.





Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21.00