Multiservizi SpA: dal 3 febbraio la nuova modalità di raccolta separata porta a porta del vetro chiaro e scuro a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE - Un nuovo sistema che migliorerà la raccolta separata del vetro, con un più efficiente riciclo ed evidenti vantaggi ambientali, sarà avviato a partire dal 3 febbraio 2025 a Castellana Grotte (Ba), che grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe e alla gestione innovativa di Multiservizi SpA, società in house responsabile di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune, sarà il primo centro in Puglia e a livello nazionale ad avviare la raccolta separata porta a porta del vetro chiaro e scuro anche per le utenze domestiche.Dopo una necessaria fase propedeutica all’avvio del nuovo sistema, che ha previsto fra le varie attività anche una campagna informativa e di sensibilizzazione per i cittadini e l’avvio della distribuzione dei nuovi mastelli destinati a conferire il vetro chiaro, Castellana Grotte è quindi pronta ad avviare ufficialmente la nuova modalità di raccolta per le utenze domestiche, così che anche i residenti del centro abitato potranno facilitare il riciclo del vetro e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.Già da qualche mese il nuovo sistema è attivo per le utenze commerciali, con evidenti incidenze positive sui dati della raccolta differenziata del comune nel 2024. Dopo il successo della fase sperimentale avviata con le utenze non domestiche, il nuovo sistema sarà ora esteso e tutte le famiglie residenti nel centro abitato avranno la possibilità di aderire, segnando un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti. Oltre agli evidenti benefici ambientali, il nuovo servizio comporterà vantaggi economici per i cittadini, con minori costi di smaltimento e una conseguente riduzione della TARI.“Finalmente il nuovo sistema di raccolta vetro potrà essere avviato anche per le utenze domestiche del centro abitato. In questi mesi preparatori all’avvio del progetto abbiamo lavorato con attenzione affinché fin dall’inizio la nuova modalità sia quanto più efficiente possibile, con attenzione a non gravare sul lavoro dei nostri operatori e allo stesso tempo senza impattare sugli adempimenti dei cittadini – sottolinea Michele Pote, presidente di Multiservizi SpA – Con obiettivo di garantire un servizio adeguato, in questa fase non sarà ancora coinvolto l’agro, ma grazie a questa innovazione, gran parte delle famiglie del comune potranno contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, dimostrando che la collaborazione tra amministrazione, aziende e cittadini è la chiave per costruire un futuro più sostenibile. Castellana Grotte compie un importante passo verso la sostenibilità ambientale e la gestione sostenibile dei rifiuti e può diventare un esempio virtuoso per altri comuni.”Separare il vetro chiaro da quello scuro consente un riciclo più efficiente, migliorando la qualità del materiale recuperato e riducendo i costi di smaltimento. Secondo i dati diffusi da CoReVe, nel 2023 il riciclo del vetro ha evitato 2,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, risparmiato 3,9 milioni di tonnellate di materie prime e generato un risparmio di 410 milioni di euro sui costi di smaltimento.I nuovi mastelli destinati alla raccolta del vetro chiaro sono disponibili presso l’info point Multiservizi SpA di Largo San Giuseppe n.18, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:30. Sono previsti anche due open day domenicali (il 19 e il 26 gennaio dalle 10 alle 12:30) per i cittadini che non hanno possibilità di ritirare il proprio mastello in settimana. Dal 3 febbraio il vetro chiaro sarà ritirato ogni primo lunedì del mese, il mastello dovrà quindi essere esposto la sera precedente. I restanti lunedì del mese saranno destinati al conferimento del vetro scuro.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.multiservizispa.com e sui canali social ufficiali della società.