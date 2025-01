Nel baratro della guerra continua: presentazione del Libro “L’Occidente e il Nemico Permanente” di Elena Basile

LECCE – Martedì 21 gennaio 2025 alle ore 18:00, presso l’Ex Convitto Palmieri in Piazzetta Carducci, si terrà la presentazione del libro “L’Occidente e il Nemico Permanente” (PaperFirst), scritto da Elena Basile, ex ambasciatrice, giornalista e scrittrice. L’evento è organizzato con il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Comune di Lecce, la Regione Puglia e la Biblioteca Bernardini, in collaborazione con associazioni locali come Peacelink e Potere al Popolo.

Un’Analisi Geopolitica di Forte Impatto

Nel suo libro, Elena Basile affronta temi cruciali come il declino dell’Occidente, le tensioni geopolitiche legate ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, e la necessità di ripensare le strategie globali. Con una prefazione di Luciano Canfora e una postfazione di Alberto Bradanini, il volume invita a una riflessione critica sui paradigmi che governano la politica internazionale.

L’autrice evidenzia come l’Occidente, anziché promuovere soluzioni diplomatiche, si sia concentrato su approcci militari ed espansionistici, alimentando un clima di perenne conflittualità. La sua analisi spazia dalla genesi dei conflitti alle implicazioni globali, sottolineando la necessità di superare lo scontro ideologico tra “bene” e “male” per costruire un’alternativa riformista.

Il Programma dell’Evento

L’incontro sarà aperto da Stefano Donno, editore de I Quaderni del Bardo Edizioni, e moderato dalla giornalista Silvia Cazzato. L’introduzione sarà curata dalla Prof.ssa Santa De Siena, mentre il dialogo con l’autrice coinvolgerà autorevoli ospiti:

Prof.ssa Maurizia Pierri

Prof.ssa Elisa Rubino

Prof. Salvatore Rizzello

Prof.ssa Elena Maria Fabrizio

Dott. Leonardo Elia, blogger di Dialoghi Scomodi

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti di forze politiche e associazioni pacifiste, tra cui Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, e Salento per la Pace.

Un Invito a Non Restare Indifferenti

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sul nostro ruolo di cittadini in un contesto globale sempre più segnato da violenza, militarismo e disinformazione. Come sottolinea Basile, è fondamentale risvegliare le coscienze e opporsi alla “normalizzazione della guerra” che rischia di trascinare l’umanità verso un’escalation senza ritorno.

Scheda del Libro

Titolo: L’Occidente e il Nemico Permanente

Autrice: Elena Basile

Editore: PaperFirst

Prefazione: Luciano Canfora

Postfazione: Alberto Bradanini

Il libro offre un’analisi profonda e provocatoria sulle dinamiche che alimentano i conflitti globali, proponendo un’urgente revisione delle strategie occidentali.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e alla stampa. Un’occasione unica per approfondire temi cruciali e promuovere una visione di pace e cooperazione internazionale.