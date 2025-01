A Taranto 'Note e Poesia' insieme per l’Ail

TARANTO - “Note e Poesia” sarà una serata benefica per promuovere e sostenere le attività che l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) svolge ogni giorno anche sul nostro territorio a favore dei pazienti e delle loro famiglie.Tra queste è particolarmente importante l’assistenza domiciliare gratuita che, offrendo cure e supporto psicologico direttamente presso il domicilio, evita al paziente e ai caregiver di recarsi presso gli ospedali e le inevitabili lunghe attese.La Sezione di Taranto dell’Ail organizza, in collaborazione con Slow Food Grottaglie e con il patrocinio del Comune di Taranto, l’evento benefico “Note e Poesia” che si terrà, alle ore 17.00 di domenica 26 gennaio, presso la Biblioteca Comunale “Acclavio” al Piazzale Bestat di Taranto.È obbligatoria la prenotazione all’evento benefico, info e ticket – disponibili posti limitati con un’offerta di € 10 – contattando Ail Taranto 3429924948 o Slow Food Grottaglie 3926761361.La serata, condotta dal giornalista Matteo Schinaia, sarà aperta da un momento dedicato al tè in cui la presidente Patrizia Casarotti illustrerà le attività dell’Ail, mentre la poetessa e cantante tarantina Grazia Maremonti presenterà il suo volume “La mia città era innocente” che, edito da Feltrinelli, è una raccolta di poesie dedicate a Taranto.Grazia Maremonti è un’artista tarantina che compone e canta seguendo i moti dell’anima, un andamento dominato dall’amore, dalla natura, dalla città in cui vive da cui trae continua ispirazione.Seguirà una silloge poetica di brani tratti dal volume “La mia città era innocente”, un momento che sarà arricchito dalle testimonianze dei caregiver e dei volontari.In seguito ci sarà il firmacopie del volume “La mia città era innocente” di Grazia Maremonti, un momento in cui sarà anche possibile tesserarsi all’Ail, un modo concreto per sostenere l’associazione.La serata, un intreccio appassionato di note, di voci, di parole, sarà impreziosita dalla musica di Antonio Mantua, dalle performance canore e poetiche di Grazia Maremonti e dai contributi di Gianfranco Guarino.Sostengono “Note e Poesia” Baux, Vetrère, Méditerranée, Bar Argento e Pasticceria La Panna.