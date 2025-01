Oria, a Beppe Carletti ed ai Nomadi il Premio Nazionale 'Donato Carbone Vittima di Mafia 2025'

ORIA (BR) - L’associazione S.I.N.G. in fermento per l’organizzazione della Festa di San Giovanni Bosco, giunta alla sua XXVIII edizione. Reso noto l’ospite d’onore della serata, al quale sarà assegnato il premio nazionale "Donato Carbone – vittima di mafia" giunto alle sua XXIII edizione: sarà il grande musicista Beppe Carletti la special guest della serata. - L’associazione S.I.N.G. in fermento per l’organizzazione della Festa di San Giovanni Bosco, giunta alla sua XXVIII edizione. Reso noto l’ospite d’onore della serata, al quale sarà assegnato il premio nazionale "Donato Carbone – vittima di mafia" giunto alle sua XXIII edizione: sarà il grande musicista Beppe Carletti la special guest della serata.





"E’ una gioia immensa – fanno sapere dal S.I.N.G. – avere fra noi Carletti, uomo dal cuore grande, per noi tutti è un grande onore. Beppe Carletti non è soltanto un grandissimo musicista, non rappresenta soltanto la storia della musica italiana, Beppe Carletti è uomo che dà a noi tutti un grande insegnamento: essere solidali con l’essere umano che soffre". Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, è fondatore, sessantadue anni addietro, del gruppo musicale "Nomadi", con lo storico e compianto cantante Augusto Daolio. Assieme ai suoi "Nomadi" ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo portando non soltanto musica, ma aiuti concreti a favore di tantissime popolazioni.





A Beppe Carletti sarà assegnato il Premio Nazionale "Donato Carbone" Vittima di Mafia, il premio è stato pensato nel 2002 in memoria di un giovane oritano ucciso durante una rapina, è assegnato a personaggi e organizzazioni operanti nell’educazione, l’animazione, e la salvezza fisica e morale dei bambini, ragazzi e giovani, a chi è impegnato nella diffusione di tematiche legate all’antimafia ed alla Pace. Il premio, in diverse occasioni, ha ricevuto la medaglia celebrativa del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente del Senato della Repubblica. Ha ricevuto il patrocinio, in diverse edizioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Puglia, della Presidenza della Provincia di Brindisi, del Comune di Oria e del Movimento per l’Infanzia. Durante la manifestazione, che si terrà in Oria il prossimo 1 febbraio, saranno assegnate altre onorificenze a personalità che spendono la loro missione tra i giovani. Come tradizione la serata sarà presentata dal giornalista Vincenzo Sparviero.