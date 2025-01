Oria, le novità dell'associazione Generation per il nuovo anno

ORIA (BR) - L’associazione Generation, capitanata dalla Presidente Nadia Carbone, vanta al proprio attivo (in appena due anni di vita) ben sette workshop di recitazione cinematografica, tre rassegne Cinematografiche "Generation Film Fest", un incontro culturale sulla storia dei grandi registi italiani e la produzione di un cortometraggio prossimamente in uscita. - L’associazione Generation, capitanata dalla Presidente Nadia Carbone, vanta al proprio attivo (in appena due anni di vita) ben sette workshop di recitazione cinematografica, tre rassegne Cinematografiche "Generation Film Fest", un incontro culturale sulla storia dei grandi registi italiani e la produzione di un cortometraggio prossimamente in uscita.





La neonata Associazione A.P.S. ha attirato l’interesse del Cav. M. Zambonini, che ha deciso di farne parte in qualità di Vicepresidente con l’approvazione unanime dei soci, prendendo pertanto il posto di Giampiero Sartorio, che ricoprirà l’incarico di socio consigliere. Da quest’anno il consiglio direttivo si avvarrà di nuove figure: Lucio Epifani (scenografo), Sabrina Calò (assistente/segretaria), Antonio Delli Santi (autore/regista) e Simona Viapiana (makeup artist/ hair style). Non mancherà, come sempre, il prezioso supporto di nuovi volontari, come la giovanissima Giorgia Biasco, volto conosciuto soprattutto grazie al canale TikTok del GFF.





Al Cav. Zambonini abbiamo chiesto cosa lo abbia spinto ad entrare a far parte di questa realtà, tutta oritana dalla nascita, ma contestualmente divenuta nazionale grazie al GFF: "Ho avuto modo di conoscere personalmente Nadia a Como, mentre era impegnata in un progetto lavorativo culturale. Il mondo dello spettacolo e quello del cinema mi hanno sempre affascinato, è stato sufficiente che mi parlasse del Generation Film Fest e degli obiettivi per farmi comprendere le grosse potenzialità di questo progetto".





In questi giorni sono in corso le iscrizioni per il primo Workshop 2025: un corso di dizione previsto il 26 gennaio, naturalmente ad Oria (BR). Fervono inoltre già i preparativi per la 4^ edizione del Generation Film Fest, appuntamento ormai fisso nel calendario dell'estate oritana, previsto come di consueto nelle date dell'11, 12 e 13 Luglio 2025. Anche quest'anno non mancheranno novità figlie dell'evoluzione a cui questo progetto si sta sottoponendo: da grandi ospiti, a media partner di calibro nazionale.