Orti urbani, la Regione finanziata a San Michele Salentino la riqualificazione di un terreno in via Ciro Menotti

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Il Comune di San Michele Salentino ha ottenuto un finanziamento di 10mila euro dalla Regione Puglia che, aggiunti al cofinanziamento comunale della stessa cifra, permetterà l'avvio della riqualificazione di un'area periferica, destinata alla cultura del verde e all'agricoltura sostenibile. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Ambientali guidato da Angela Martucci, mira a favorire l'aggregazione sociale e valorizzare il territorio. L'area interessata è un terreno comunale situato in via Ciro Menotti, con un'estensione di circa 1.600 metri quadrati.





In questo spazio verranno realizzati filari per la coltivazione di ortaggi, un'area dedicata a incontri culturali e sociali con laboratori specifici e un ricovero per gli attrezzi. Il progetto include anche la costruzione di raccoglitori per l’acqua piovana, utilizzati per l’irrigazione delle coltivazioni curate da cittadini e associazioni locali. La proposta, elaborata dagli uffici comunali, è stata condivisa con i cittadini e con le associazioni del territorio che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune.





Nel progetto condiviso con le associazioni sono state individuate una serie di attività, percorsi formativi e informativi ed eventi, come i laboratori per imparare i segreti del mestiere, conoscere e riconoscere la stagionalità delle colture, apprendere le tecniche di risparmio idrico e di piantumazione; laboratori di agricoltura biologica finalizzati a imparare le tecniche di coltivazione biologica (eliminando l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici e privilegiando l'utilizzo di fertilizzanti naturali); laboratori per gli alunni dei nidi, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, incentrati su politiche ambientali e sostenibili e sull'educazione agroalimentare, in collaborazione con gli istituti scolastici. Sono stati inoltre previsti: la Giornata Mondiale delle Api, per evidenziare l'importanza di questi insetti impollinatori nell'ecosistema e dimostrare come anche un piccolo essere possa svolgere un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità e della conservazione della natura; percorsi poetici immersi nella natura, per stimolare la creatività e il benessere psicofisico; e un laboratorio dedicato alla "natura nella letteratura".





L'orto così realizzato potrebbe rappresentare un luogo di incontro e confronto, dove raccogliere, raccontare, affrontare e risolvere molte tematiche sociali attuali.





"Abbiamo voluto riqualificare una zona periferica di San Michele Salentino – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini – attingendo risorse dalla legge regionale ‘Orti di Puglia’ e coinvolgendo gli attori principali del nostro comune. Una volta completate le opere, questo diventerà un luogo in cui lavorare insieme, incontrarsi, ristabilire un rapporto sano con l’ambiente e riqualificare spazi spesso abbandonati".





"Stiamo concretizzando un progetto di promozione del verde urbano – ha aggiunto l’assessora Angela Martucci – con l’obiettivo di rendere la città più vivibile, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti: grandi e piccoli, persone in buona salute e con disabilità".





La gestione di questi orti sarà affidata a cittadini, associazioni senza scopo di lucro, scuole ed enti che si occupano di riabilitazione e integrazione sociale di persone con disabilità o svantaggi, per ristabilire un equilibrio tra uomo e ambiente, promuovendo al contempo sostenibilità e inclusione.