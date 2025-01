Ostuni, la mostra del concorso fotografico 'International Photography Awards' presso la 'House of Lucie Ostuni'

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi di arte nella città di Ostuni: torna alla "House of Lucie Ostuni", in corso Garibaldi n°164, la mostra del concorso fotografico IPA (International Photography Awards), organizzato da Lucie Foundation e giunto alla sua ventunesima edizione. - Proseguono gli eventi di arte nella città di Ostuni: torna alla "House of Lucie Ostuni", in corso Garibaldi n°164, la mostra del concorso fotografico IPA (International Photography Awards), organizzato da Lucie Foundation e giunto alla sua ventunesima edizione.





Il successo di IPA a livello globale è confermato dalla qualità e dal numero crescente di fotografie pervenute alla giuria composta da fotografi internazionali.





L'atrocità delle guerre, la rivendicazione dei diritti, l'attenzione verso l'ambiente sono alcuni dei grandi temi che sono emersi trasversalmente dall'insieme dei lavori presentati.





In mostra saranno esposte 50 opere ripartite fra 11 sezioni (Stampa, Persone, Natura, Architettura, etc.), insieme ai lavori dei vincitori proclamati Fotografo dell'anno (per la categoria Fotografo Professionista) e Rivelazione dell'anno (Per la categoria Non Professionista).





La mostra è stata aperta domenica 12 gennaio e si concluderà domenica 23 febbraio. Si può visitare: dal mercoledì al sabato ore 18-19, domenica ore 10-13.





INFORMAZIONI

Mostra fotografica 21IPA (International Photography Awards)

House of Lucie Ostuni

Corso Garibaldi 164

Dal mercoledì al sabato ore 18 - 19

Domenica ore 10 -13

12 Gennaio - 23 Febbraio