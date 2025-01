Ostuni, la mostra 'Ostuni, Vicoli Nascosti' presso la Chiesa dello Spirito Santo

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi di arte nella città di Ostuni: dal 17 al 23 gennaio, la suggestiva Chiesa dello Spirito Santo ospiterà una nuova e affascinante mostra fotografica dal titolo "Ostuni, Vicoli Nascosti". Questo evento, realizzato dall’Associazione culturale Espressioni d’Arte, offre l’opportunità di scoprire gli angoli più dimenticati e affascinanti della città bianca, Ostuni, attraverso l’obiettivo di cinque talentuosi fotografi: Maria Consiglia Maglionico, Miriam Tamburrino, Cosimo Roma, Roberto Bangrazi e Antonio Bangrazi. - Proseguono gli eventi di arte nella città di Ostuni: dal 17 al 23 gennaio, la suggestiva Chiesa dello Spirito Santo ospiterà una nuova e affascinante mostra fotografica dal titolo "Ostuni, Vicoli Nascosti". Questo evento, realizzato dall’Associazione culturale Espressioni d’Arte, offre l’opportunità di scoprire gli angoli più dimenticati e affascinanti della città bianca, Ostuni, attraverso l’obiettivo di cinque talentuosi fotografi: Maria Consiglia Maglionico, Miriam Tamburrino, Cosimo Roma, Roberto Bangrazi e Antonio Bangrazi.





L’esposizione si propone di essere non solo una vetrina per le opere dei fotografi coinvolti, ma anche un viaggio emotivo e visivo che invita il pubblico a riflettere sulla bellezza e la complessità del territorio pugliese. Ostuni, celebre per le sue case imbiancate a calce e i suoi panorami mozzafiato, nasconde tra i suoi vicoli storie, tradizioni e atmosfere che meritano di essere raccontate. Ogni scatto selezionato per questa mostra è frutto di un’attenta ricerca e di una profonda connessione con il luogo, rendendo ogni immagine un frammento di un racconto più grande.





La fotografia, in questo contesto, si configura come un potente strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Attraverso l’obiettivo, i fotografi riescono a catturare sfumature e dettagli che spesso sfuggono all’occhio distratto, trasformando ogni vicolo in un’opera d’arte a sé stante. Le immagini esposte raccontano non solo la bellezza estetica dei luoghi, ma anche l’anima di Ostuni, evidenziando il dialogo tra passato e presente, tradizione e modernità.





La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, permettendo a visitatori di ogni età di immergersi in questo mondo di immagini e storie. L’Associazione culturale Espressioni d’Arte invita tutti a partecipare a questa esperienza unica, che non solo celebra l’arte fotografica, ma promuove anche un sentimento di appartenenza e rispetto verso il proprio territorio. La Chiesa dello Spirito Santo diventerà il palcoscenico di storie, colori e sentimenti: un luogo dove l’arte e il territorio si incontrano in armonia.