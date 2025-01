Ostuni, l’Amministrazione Comunale esprime i più sentiti auguri di buon lavoro alla prof.ssa Teresa Lococciolo

OSTUNI (BR) - "L’Amministrazione Comunale di Ostuni esprime i più sentiti auguri di buon lavoro alla prof.ssa Teresa Lococciolo, riconfermata Presidente del Forum della Società Civile di Ostuni. La sua rielezione testimonia la fiducia e la stima che le Associazioni del territorio ripongono nel suo impegno e nella sua capacità di guidare un organismo fondamentale per il dialogo tra istituzioni e cittadinanza" si legge in una nota stampa ufficiale del Comune di Ostuni. - "L’Amministrazione Comunale di Ostuni esprime i più sentiti auguri di buon lavoro alla prof.ssa Teresa Lococciolo, riconfermata Presidente del Forum della Società Civile di Ostuni. La sua rielezione testimonia la fiducia e la stima che le Associazioni del territorio ripongono nel suo impegno e nella sua capacità di guidare un organismo fondamentale per il dialogo tra istituzioni e cittadinanza" si legge in una nota stampa ufficiale del Comune di Ostuni.





"L’Amministrazione rinnova la propria disponibilità a collaborare con il Forum, riconoscendo il valore del confronto e della partecipazione attiva come strumenti essenziali per lo sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. Condividiamo i principi di rispetto, rete e speranza che la Presidente Lococciolo ha indicato come guida per il futuro lavoro del Forum" si legge ancora nella nota ufficiale a cura del Comune di Ostuni.