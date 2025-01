Ostuni, riqualificazione dei paesaggi costieri di Villanova e Diana Marina: approvato il progetto da 6 milioni di euro

L'intervento, dal valore complessivo di 6 milioni di euro, rappresenta una tappa strategica nell'ambito del Piano Sviluppo Coesione della Regione Puglia.





OSTUNI (BR) - La giunta comunale di Ostuni ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri di Villanova e Diana Marina. L'intervento, dal valore complessivo di 6 milioni di euro, rappresenta una tappa strategica nell'ambito del Piano Sviluppo Coesione della Regione Puglia, area tematica 12 "Capacità Amministrativa". Questo progetto mira a valorizzare e recuperare un'area di rilevante interesse paesaggistico e storico, promuovendo sostenibilità ambientale e sviluppo economico.





Obiettivi generali del progetto





Il piano si pone come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione delle emergenze storico-culturali e paesaggistiche della zona, tra cui:

- Tutela del patrimonio storico e culturale: valorizzazione del tracciato della Via Francigena e dell'antico insediamento di Petrolla, strettamente connesso al castello di Villanova.

- Riqualificazione del paesaggio costiero: recupero delle aree degradate, protezione dell'ecosistema costiero e miglioramento dell'accessibilità sostenibile.

- Riduzione del consumo di suolo: demolizione di manufatti nelle aree sensibili e interventi di deimpermeabilizzazione per il ripristino naturale.

- Incremento della sostenibilità urbana: potenziamento della rete ecologica, infrastrutture verdi e rafforzamento dei servizi ecosistemici.





Interventi specifici





A Diana Marina:

- Riqualificazione del fronte mare e del sistema urbano con l'introduzione di un “parco sul mare” dotato di aree fitness e pic-nic.

- Creazione di un "parco dello sport" con attrezzature polivalenti.

- Recupero del tracciato della Via Francigena e riqualificazione di aree pubbliche e parcheggi.

- Interventi di forestazione urbana e ridefinizione degli accessi.

A Villanova:

- Riqualificazione del waterfront urbano, pedonalizzazione della strada commerciale e miglioramento della viabilità di accesso.

- Recupero degli spazi pubblici e del tessuto urbano per valorizzare il borgo costiero.

A Camerini:

- Riqualificazione di via Emilia e completamento di via Consolato Veneziano.

- Creazione di un'area verde pubblica per migliorare il margine urbano.

Per il patrimonio storico e archeologico:

- Valorizzazione del parco archeologico dell’antica Petrolla attraverso attività di ricerca.

- Riqualificazione dello spazio urbano intorno alla Chiesa di Santa Maria delle Mura.





Dettagli economici





Il progetto sarà finanziato principalmente con un mutuo di 4.960.000 euro tramite la Cassa Depositi e Prestiti, previsto per il 2025. Per completare gli interventi saranno necessari ulteriori 1.040.000 euro.





Dichiarazioni istituzionali





Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha espresso entusiasmo per l'approvazione del progetto: "Abbiamo approvato in giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dei tratti costieri di Villanova, Camerini e Diana Marina, un intervento strategico che valorizzerà presto il nostro patrimonio costiero, per anni purtroppo dimenticato. Con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, il progetto mira a riqualificare e valorizzare la zona costiera, promuovendo sostenibilità ambientale e incremento della fruibilità della costa. Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale del percorso avviato per la riqualificazione e lo sviluppo dei nostri tratti di costa, sia per residenti che per attività commerciali e turisti, promuovendo nuove attività economiche e migliorando la connessione tra la città e la costa".

Anche il vice sindaco, Giuseppe Tanzarella, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Il progetto è in linea con la rinaturalizzazione della nostra costa, mirando a realizzare la corretta fruibilità della zona da parte dei tanti turisti e cittadini che ogni anno la vivono attraverso un ripensamento degli spazi di sosta, viabilità, aree verdi ed attrezzate, di modo da valorizzare gli importanti elementi di pregio storico, naturalistico e paesaggistico presenti".

L’assessore ai lavori pubblici, Angelo Brescia, ha aggiunto: "Alle parole seguono i fatti. Nelle ultime ore, come giunta, abbiamo approvato il progetto di riqualificazione dei paesaggi costieri di Villanova e Diana Marina. Questo risultato è frutto di un attento ascolto delle esigenze dei cittadini e di un percorso condiviso che ci ha portato all’atto deliberato dalla nostra squadra di governo. Desidero ringraziare i tecnici che hanno lavorato con dedizione a questo progetto. Ora ci avviamo alla fase di realizzazione delle opere, affinché le nostre marine possano essere riqualificate e rese ancora più attrattive nel più breve tempo possibile".

Con questo progetto, Ostuni si prepara a intraprendere un percorso di riqualificazione e valorizzazione delle proprie risorse costiere, puntando a uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle esigenze della comunità locale e delle future generazioni.