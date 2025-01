Francavilla Fontana, confermate le misure per il sostegno dei nuclei familiare con difficoltà economiche

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al rinnovo della convenzione con il Banco Alimentare per la fornitura di beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari con difficoltà economiche. - Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al rinnovo della convenzione con il Banco Alimentare per la fornitura di beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari con difficoltà economiche.





Con questo accordo l’Amministrazione Comunale si impegna a fornire supporto logistico e a consegnare gratuitamente la totalità dei prodotti che riceverà dal Banco che verranno stoccati e distribuiti dal Comitato della Croce Rossa ad una platea di beneficiari indicata dall’Ufficio Servizi Sociali. Parallelamente è stata rinnovata la convenzione con la stessa Croce Rossa Italiana per assicurare lo svolgimento del servizio. Le famiglie interessate da questi aiuti sono 318, in crescita rispetto allo scorso anno.





"Proseguirà anche per tutto il 2025 – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Bellanova – la nostra collaborazione con il Banco Alimentare. In questi anni, grazie ai beni ricevuti e distribuiti, abbiamo potuto sostenere i bisogni primari delle famiglie francavillesi che vivono una situazione di disagio economico".





Nel 2025 è stato confermato anche il taxi sociale. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha approvato la sottoscrizione della convenzione con le associazioni Prociv-Arci e Pubblica Assistenza Francavilla che continueranno ad occuparsi del servizio.





"Il taxi sociale – prosegue l’Assessore Bellanova – risponde ad un'esigenza fondamentale per tante persone con difficoltà che hanno necessità di raggiungere i luoghi di cura. Grazie ai volontari delle due associazioni riusciremo ad offrire un servizio utile che in alcuni casi non ha possibilità di alternative".





Il meccanismo in questo caso è molto semplice. Viene messo a disposizione della cittadinanza più fragile un mezzo di trasporto, dotato di autista, per raggiungere centri di cura, strutture sanitarie, cliniche riabilitative e, in casi particolari, luoghi di lavoro. I destinatari di questa misura sono le persone con disabilità, che potranno usufruire del taxi a titolo gratuito, e anziani e adulti impossibilitati ad usare altri mezzi per spostamenti urbani ed extraurbani. Anche in questo caso la platea dei beneficiari è stabilita dall’Ufficio Servizi Sociali.





"Nel corso dell’ultimo anno – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo aumentato la dotazione finanziaria degli aiuti alle famiglie a 150 mila euro, segno tangibile della crescita delle situazioni di disagio economico a causa della cancellazione di strumenti quali il reddito di cittadinanza e l’aumento del costo della vita. Con queste misure rinnoviamo il nostro contributo, anche se i Comuni da soli non possono sostenere a lungo una domanda in costante crescita. È urgente che il Governo riveda l’agenda delle priorità".