Pranzo Sociale della Cooperativa Sociale San Bernardo presso l'Associazione 'Casa di Zaccheo ODV' a Mesagne

MESAGNE (BR) – Questa mattina, la Cooperativa Sociale San Bernardo ha avuto l'onore di preparare e offrire un pranzo sociale presso l'Associazione "Casa di Zaccheo ODV". L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto volto a promuovere la dignità delle persone economicamente svantaggiate, in linea con il messaggio di solidarietà di Papa Francesco.





La "Casa di Zaccheo", sotto la guida di Don Pietro e dei suoi instancabili volontari, si dedica quotidianamente alla preparazione di 80 pasti caldi per chi è in difficoltà. Oggi, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale San Bernardo, è stato possibile offrire un pasto speciale, preparato con passione e attenzione verso il prossimo.





“Siamo profondamente grati di poter collaborare con una realtà come quella della Casa di Zaccheo” ha dichiarato Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo “Riteniamo che ogni gesto, anche il più semplice, possa restituire speranza e dignità a chi vive situazioni di fragilità. Il nostro impegno è contribuire attivamente al benessere della comunità, affinando il senso di solidarietà e condivisione”.





Natale ha poi sottolineato l'importanza di fare rete: “La collaborazione tra realtà diverse come la nostra e l'Associazione 'Casa di Zaccheo' dimostra che l'unione delle forze è fondamentale per affrontare le sfide della povertà. Ogni pasto servito non è solo nutrimento, ma un segno tangibile di speranza e umanità”.





A coronamento della giornata, un pensiero significativo di Papa Francesco ci ricorda l'essenza del nostro operato: "Non distogliamo lo sguardo dai poveri. Ogni giorno siamo impegnati nell’accoglienza dei poveri, eppure non basta".