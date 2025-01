Predict vince il bando D3-4Health: studio innovativo per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto

BARI – Predict S.p.A., PMI innovativa attiva nel settore dell’healthcare e della diagnostica in vivo, si è aggiudicata il bando a cascata “D3-4Health” indetto dall’Università di Roma Sapienza. Con un finanziamento di 341 mila euro, il progetto “Endoscope”, sviluppato in collaborazione con l’Università di Bari e l’Università del Salento, mira a validare la breath analysis come metodo di screening non invasivo per il cancro del colon-retto.

Uno studio innovativo per una diagnosi precoce

Il progetto multicentrico analizzerà l’efficacia della breath analysis mediante il Mistral Sampler, un campionatore dell’espirato sviluppato da Predict. L’obiettivo è identificare un pattern diagnostico specifico per il cancro del colon-retto attraverso l’analisi dei composti organici volatili (COV) con l’ausilio di algoritmi di machine learning.

“Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella diagnostica medica, consentendo di intercettare alterazioni metaboliche in modo sicuro e ripetibile,” ha dichiarato Angelo Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict.

I dettagli del progetto

Durata : 12 mesi.

: 12 mesi. Campioni : Saranno raccolti campioni di espirato da 1.000 soggetti positivi ai test FIT/FOBT in Puglia. Tra questi, 300 casi saranno analizzati per validare il metodo diagnostico in relazione ai risultati delle colonoscopie.

: Saranno raccolti campioni di espirato da positivi ai test FIT/FOBT in Puglia. Tra questi, 300 casi saranno analizzati per validare il metodo diagnostico in relazione ai risultati delle colonoscopie. Finanziamento: 266 mila euro a fondo perduto, nell’ambito del Piano Nazionale Complementare Salute.

Un contributo cruciale per la sanità

Il cancro del colon-retto è tra i più diffusi, con 50.500 nuovi casi registrati nel 2023. La breath analysis offre una soluzione non invasiva, economica e affidabile per migliorare i percorsi di screening, con un grande potenziale per la prevenzione e la diagnosi precoce.

Una frontiera diagnostica per il futuro

Con il progetto “Endoscope,” Predict punta a integrare questa innovazione nel Sistema Sanitario Nazionale, migliorando i processi diagnostici e contribuendo alla salute pubblica in maniera sostenibile.