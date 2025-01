Columbia presenta il completo da sci Cirque Bowl™

Il completo da sci Cirque Bowl™ di Columbia, per uomo e donna, è progettato per offrire la massima protezione e prestazioni ottimali nelle giornate in montagna. Grazie alla tecnologia termoriflettente Omni-Heat™ Infinity, questo completo trattiene il calore corporeo per un comfort duraturo anche nelle condizioni più rigide, mentre la tecnologia Omni-Tech™ garantisce un’impermeabilità traspirante che ti mantiene asciutto senza compromettere la freschezza.

La giacca da uomo è pensata per una vestibilità dinamica che assicura piena libertà di movimento, mentre quella da donna si distingue per una silhouette sciancrata e una cintura funzionale che combinano stile e praticità. I pantaloni, disponibili in versione slim fit per le donne e con bretelle elasticizzate per gli uomini, assicurano comfort e versatilità grazie alle ginocchia preformate e alle ghette interne. Un completo indispensabile per chi ama vivere le piste con stile e sicurezza, affrontando ogni discesa con la massima libertà e calore.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

