Presentata l’edizione 2025 del Carnevale Sammichelino: dal 17 gennaio al 4 marzo l’omene curte e i tradizionali festini attendono i visitatori a Sammichele di Bari

BARI - Presentata questa mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia a Bari l’edizione 2025 del Carnevale Sammichelino, riconosciuto anche quest’anno dal Ministero della Cultura “Carnevale Storico d’Italia”. Erano presenti l’assessore alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola, il presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale Lucia Parchitelli, il direttore del Dipartimento regionale Turismo ed Economia della Cultura Aldo Patruno, il sindaco di Sammichele di Bari Lorenzo Netti.Dal 17 gennaio al 4 marzo, la Comunità di Sammichele di Bari accoglierà i numerosissimi frequentatori dei tradizionali “Festini” unitamente alle tantissime compagnie di maschere che faranno visita agli stessi Festini durante tutto il periodo carnascialesco.Protagonista di questo Carnevale Storico della provincia di Bari è la maschera dell’“uomo corto”, “l’omene curte”, che seguirà, con molta attenzione, quanto accadrà durante le serate nei vari Festini organizzati in locali, appositamente adibiti, del paese a partire dal 17 gennaio fino al 04 marzo (martedì grasso) nelle giornate di giovedì, sabato e domenica dalle ore 21.00 fino a notte fonda."Sarà perché ti Amo”, "L’Altra Dimensione", "La Jungla", “Il Girasole,”, “L’Allegra Brigata”, “Chic Carnaval” e “Il Festino di Sammichele” sono i nomi dei Festini preparati dai vari organizzatori per questa edizione.Gli eventi del Carnevale Sammichelino, così come quelli organizzati dagli altri Carnevali Pugliesi Storici, hanno ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, che anche quest’anno ha previsto una somma importante in bilancio per le manifestazioni dei Carnevali Storici.Com’è ormai consuetudine, sarà molto ricca l’offerta degli ospiti che visiteranno e animeranno gli appuntamenti previsti secondo il seguente calendario: il 01 febbraio Haiducii, il 22 febbraio Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, il 16 febbraio Il Circo del Carnevale per i bambini e il 01 marzo Alex Belli.Grande attenzione sarà riservata ai gruppi mascherati che, come sempre, saranno accolti con tanta allegria nei Festini, i cui caposala individueranno i migliori che saranno premiati in una “edizione speciale estiva” della trasmissione de “La Casa del Carnevale” sabato 05 luglio in Piazza Vittorio Veneto. Unitamente ai migliori gruppi mascherati saranno premiati anche i conduttori più brillanti.Oltre agli ospiti e all’attività dei Festini si rinnoverà l’appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi. Il 02 marzo, gruppi mascherati e carri allegorici, grazie alla Parrocchia S. Maria del Carmine, sfileranno per le vie di Sammichele di Bari.Infine il 03 marzo la maschera tipica del Carnevale di Sammichele, cioè “l’omene curte”, sfilerà a Venezia, scelta anche quest’anno dall’UNPLI grazie all’impegno della Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari."Il Carnevale di Sammichele rappresenta una delle tradizioni più vivaci e significative del patrimonio culturale pugliese – ha detto l’assessore regionale Viviana Matrangola -. Non si tratta solo un momento di grande creatività e di festa, ma anche di una occasione di condivisione e riflessione sull’identità collettiva delle nostre comunità. Una identità che non è solo memoria declinata al passato e che si ri-attualizza attraverso le rievocazioni di tradizioni antiche, che vogliamo conservare e valorizzare come parte fondamentale del nostro patrimonio immateriale. Il Carnevale Sammichelino, riconosciuto anche quest’anno come Carnevale Storico, si rifà all’antica tradizione dei “festini” e siamo sicuri che, anche quest’anno, richiamerà tantissimi frequentatori, premiando la capacità di questo Borgo della provincia di Bari di riposizionarsi nel panorama culturale e turistico regionale attraverso il rilancio e la rivitalizzazione delle sue radici popolari e offrendo ai suoi cittadini e a chi è andato via una occasione per restare o per tornare. Sarà un orgoglio, poi, veder sfilare di nuovo a Venezia la sua maschera tradizionale, l’omene curte, che rappresenterà la Puglia e la sua tradizione carnascialesca.”“Oggi presentiamo il programma del Carnevale di Sammichele di Bari – ha aggiunto la consigliera regionale Lucia Parchitelli -, noi come Consiglio regionale e la Regione tutta supportiamo fortemente queste tradizioni e l’abbiamo fatto con un emendamento presentato in Consiglio che sostiene i carnevali storici di Puglia e in particolare quelli riconosciuti da parte del Ministero. Abbiamo voluto fare questa precisazione proprio per incentivare le tantissime tradizioni pugliesi legate al Carnevale a fare quel passaggio in avanti e a promuovere con maggiore professionalità le nostre tradizioni che sono bellissime e vanno sostenute.”“Siamo alla presentazione dell’edizione 2025 del Carnevale di Sammichele, uno dei carnevali storici della nostra regione, che ha avuto la capacità in questi anni di affermarsi sempre di più non soltanto come elemento identitario di quel territorio ma anche come uno degli strumenti di promozione della destinazione turistico-culturale pugliese in termini di marketing territoriale – ha sottolineato il direttore del Dipartimento regionale Turismo ed Economia della Cultura Aldo Patruno -. Un risultato di cui siamo orgogliosi perché concorre non soltanto nella prospettiva turistica e culturale ma anche nella logica del welfare culturale, cioè della restituzione ai cittadini e alle cittadine di Sammichele di quell'orgoglio di sé, della propria storia, delle proprie tradizioni che contribuiscono, in questa unione inclusiva delle Puglie, a fare della Puglia quel territorio diversificato interessante, variegato, sempre più attrattivo per chi vuole conoscerci in Italia e nel mondo.”“Anche quest'anno si rinnova la magia del Carnevale Sammichelino – ha aggiunto il sindaco di Sammichele, Lorenzo Netti -, un Carnevale storico d'Italia riconosciuto dal Ministero che si manifesta attraverso l’esperienza dei Festini, quindi locali da ballo allestiti nel nostro Comune. L'invito è a partecipare tutti quanti con allegria e con spensieratezza a questi festeggiamenti che dal 17 gennaio fino al giorno delle ceneri animeranno il territorio del nostro paese.”