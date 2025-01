Puglia: al via l’Avviso Booster per fornire servizi innovativi a supporto di buone idee

BARI - Emanato l’Avviso finalizzato a costituire un elenco regionale di soggetti qualificati (definiti "Booster") che, singolarmente o congiuntamente, nell’ambito di avvisi pubblici regionali, potranno fornire servizi innovativi a singoli utenti, compresi quelli che rientrano nel target dei giovani, dei team informali, di associazioni e simili, di startup e PMI innovative, di imprese e distretti/filiere/cluster di imprese e di altre categorie di utenza.L’obiettivo è quello di promuovere l'ecosistema dell'innovazione pugliese, supportare startup e PMI innovative in tutte le fasi del loro sviluppo (creazione, consolidamento, crescita) favorire l’inclusione di giovani, donne e talenti locali o esterni al territorio.L’elenco sarà suddiviso in due tipologie: Cantieri di imprenditorialità, vale a dire i soggetti che promuovono la creatività imprenditoriale e offrono servizi di animazione territoriale e pre-incubazione; Incubatori e acceleratori di impresa, strutture che forniscono servizi di incubazione, accelerazione e supporto post-incubazione.“Questo avviso – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – ha una doppia finalità: da una parte sostenere quanti parteciperanno al nuovo bando Tecnonidi che, nella sua nuova versione, potenzierà i servizi di accelerazione e incubazione a supporto della creazione di impresa e delle startup; dall’altra parte offrire a tutti, in particolare ai giovani che abbiano in mente una buona idea imprenditoriale, l’opportunità di essere accompagnati, vale a dire di poter attingere ad un elenco di professionisti in grado di supportarli e rendere la loro idea innovativa realizzabile. Questo avviso, inoltre, puntando su reti che mettono insieme enti di ricerca, enti di formazione, imprese ecc., mira a potenziare l’ecosistema dell’innovazione pugliese e ad offrire un supporto qualificato e completo”.Le istanze dovranno essere trasmesse telematicamente tramite la piattaforma regionale al link: https://moduli.regione.puglia.it/ L’elenco avrà validità fino alla chiusura della Programmazione Regionale 2021-2027.La costituzione dell’Elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.L’iscrizione al suddetto Elenco non costituisce di per sé titolo per la concessione di contributi finanziari o sovvenzioni da parte della Regione Puglia.