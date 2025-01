Bari, continuano i lavori con materiali innovativi per rafforzare pavimentazione in basole agli incroci di via Sparano

BARI - Continuano i lavori con materiali innovativi per rafforzare la pavimentazione in basole agli incroci di via Sparano. Visti i risultati del primo intervento concluso nell'intersezione con via Nicolò Piccinni, lunedì 20 gennaio partirà il cantiere sul tratto carrabile di via Sparano compreso tra il primo isolato pedonale (partendo da piazza Moro) e piazza Umberto I. Il materiale di ultima generazione Mapestone (Mapei), specificamente studiato per migliorare le caratteristiche di resistenza ai carichi dei basolati sottoposti a traffico veicolare, sarà impiegato per rifare gli incroci maggiormente esposti a usura. Come nei precedenti cantieri, le operazioni prevedono la rimozione delle basole e del massetto, la posa del nuovo sottofondo con il Mapestone e il conseguente riposizionamento delle basole rimosse.“L’impiego di questo materiale di ultima generazione, non disponibile quando sono stati completati i lavori di riqualificazione di via Sparano, sta dando ottimi risultati in termini di tenuta del basolato, purtroppo soggetto a una notevole pressione generata dal carico del traffico veicolare - spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Proseguiamo, dunque, con i cantieri interessando un altro tratto stradale. I lavori dovrebbero completarsi in 30, 40 giorni e consentiranno di conferire una maggiore resistenza alle basole, con un risparmio nel lungo periodo sui costi di manutenzione”.Per consentire lo svolgimento dei lavori, da lunedì 20 gennaio per 60 giorni, e comunque fino a fine lavori, è istituito il divieto di sosta e fermata sul lato di piazza Umberto nel tratto compreso tra via Nicolò dell'Arca e via Raffaele De Cesare. Disposta anche la chiusura totale della circolazione dell'area di intersezione tra via Sparano e piazza Umberto dal civico 48 al 64 per la superficie utile all’installazione del cantiere, lato piazza Moro. Dal divieto sono esclusi i veicoli a servizio della ditta esecutrice dei lavori, i veicoli della Polizia locale, delle Forze dell’ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei Vigili del fuoco, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d’emergenza.