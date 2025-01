Carnevale di Putignano: edizione 631 tra tradizione, sovversione e innovazione

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano si prepara a un’edizione straordinaria, la 631°, che promette di unire le tradizioni secolari con numerose novità. L’appuntamento annuale, che da secoli coinvolge tutta la comunità e i visitatori, si presenta quest’anno ancora più ricco e inclusivo, con un programma che include oltre 80 eventi, più di 10 nomi di richiamo nazionale, e una serie di attività adatte a tutti i gusti, dai più piccoli agli adulti.

Un Carnevale per tutti: inclusività e accessibilità

Tra le principali novità, il Carnevale di Putignano si distingue per l’impegno verso un’esperienza accessibile e inclusiva. L’evento sarà fruibile da tutti, compresi i bambini e le persone con disabilità, grazie a spazi appositamente progettati, come un'area barrier-free, servizi dedicati per le mamme e neonati, e un’area baby per i più piccoli. Un aspetto fondamentale è anche la presenza di un info-point in via Matteotti, che fornirà tutte le informazioni necessarie riguardo gli eventi, i biglietti e i pass per i residenti e i commercianti.

Il Programma: oltre le sfilate

Il Carnevale non si limita solo alla tradizionale sfilata dei carri allegorici. La manifestazione quest’anno si arricchisce di concerti esclusivi, spettacoli teatrali, dialoghi con personalità di spicco e attività creative. Tra gli eventi musicali, i concerti delle Vibrazioni, Le Rappresentante di Lista, Urban Legend, Nitro, e L’Orchestra della Notte della Taranta faranno da cornice alla sfilata, mentre i workshop sulla cartapesta, pensati anche per i bambini, daranno un’ulteriore opportunità di partecipazione diretta.

Il tema della “sovversione” per l’edizione 631, pensato come una riflessione sul Carnevale come momento di rottura e trasformazione, si concretizzerà in installazioni artistiche, come quelle in cartapesta che decoreranno le porte di Putignano e nelle tradizioni rivisitati in chiave contemporanea.

La novità della “Sfilata dei Sapori”

Una delle novità più attese è la Sfilata dei Sapori, che si terrà per la prima volta il 2 e il 23 febbraio, un evento che celebra la ricchezza gastronomica del territorio di Putignano. I visitatori potranno gustare piatti tipici e prodotti locali lungo le vie principali della città, in un percorso che intreccia il Carnevale con le tradizioni culinarie.

Dialoghi e Workshop: cultura e satira al centro

La cultura avrà un ruolo da protagonista, con dialoghi con personaggi come PIF e lo scrittore Nicola Lagioia, che affronteranno temi legati alla satira e alla tradizione popolare. L’appuntamento con i workshop sarà altrettanto significativo: i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione della cartapesta, imparare a costruire maschere o partecipare a incontri che esploreranno l’arte del Carnevale in tutte le sue forme.

Il Carnevale di Putignano diventa digitale

Una grande innovazione di quest’anno è l’introduzione di un’app dedicata, che permetterà ai partecipanti di votare il loro carro preferito e di seguire in tempo reale gli eventi, la mappa dei servizi e il programma delle giornate. I biglietti per l’accesso alle 4 giornate principali, che includono le sfilate dei carri allegorici, sono già in vendita sul sito ufficiale, con riduzioni per i giovani tra gli 11 e i 14 anni e ingressi gratuiti per i bambini sotto gli 11 anni.

Conclusione: un Carnevale più grande e più sovversivo

Il Carnevale di Putignano si prepara a essere un’esperienza unica, in grado di far vivere la tradizione in modo innovativo. Non solo sfilate e carri allegorici, ma anche concerti, workshop, eventi musicali e gastronomici, dialoghi culturali e una città trasformata in un palcoscenico vivente. Il tutto arricchito da un impegno a garantire l’accessibilità e l'inclusività. Con il supporto delle istituzioni locali, della Regione Puglia, e dei partner, l’edizione 631 del Carnevale di Putignano si preannuncia come una delle più attese e spettacolari di sempre. Non resta che vivere insieme questa straordinaria avventura.