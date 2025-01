Puglia, Matrangola all’Assemblea generale delle Pro Loco: “Partner fondamentali per i progetti di valorizzazione del territorio”

BARI - Ieri, alla Fiera del Levante, l’Assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola ha partecipato all’Assemblea regionale di UNPLI Puglia, un momento di grande importanza per la programmazione delle attività che le Pro Loco pugliesi realizzeranno nel 2025 su tutto il territorio regionale.“Era importante esserci – ha commentato Matrangola – per testimoniare l’attenzione della Regione Puglia nei confronti di una rete di associazioni che svolge un ruolo fondamentale nella valorizzazione del territorio. Attraverso le loro attività, infatti, le Pro Loco custodiscono e promuovono la cultura e lo sviluppo locale, ponendosi come interpreti autentiche della tipicità dei luoghi. La Regione investe nelle Pro Loco perché le considera partner strategici per la crescita e la qualificazione dell’offerta culturale e turistica regionale”.“Il mio impegno – ha proseguito l’assessora – va nella direzione di un dialogo sempre maggiore con queste associazioni. Un metodo, questo, che abbiamo inaugurato con il Coordinamento per la Cura dei Luoghi di Castel del Monte e che stiamo estendendo ad altre esperienze, dalla Capitanata al Salento. La prossima occasione di confronto sarà rappresentata dal progetto di promozione della Puglia quale ‘Terra dello Stupore’, a cui sto lavorando da tempo, che si propone di identificare, promuovere e raccontare i siti storico-culturali della nostra regione attraverso modalità innovative e non convenzionali. Sono contenta di aver trovato, anche su questo, l’interesse e la condivisione delle Pro Loco”.