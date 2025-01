Puglia: via libera del CIPESS all'accordo sui fondi di coesione Fsc

BARI - Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la riunione del CIPESS, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che è stata presieduta dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.Per la Regione Puglia ha partecipato tra gli altri, in collegamento, l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.Tra i diversi temi all’ordine del giorno, il CIPESS ha approvato l’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia sottoscritto a Bari il 29 novembre 2024 dal presidente Michele Emiliano e dalla premier Giorgia Meloni, che ha assegnato alla Regione Puglia per il ciclo 2021/2027 risorse per 4.588.810.310 euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e 1.770.000.000 euro a favore del Programma Operativo Complementare a valere sul Fondo di Rotazione ex Legge 183/1987 e sul cofinanziamento della Regione Puglia. Il CIPESS ha inoltre approvato la conferma dello stanziamento finanziario per il finanziamento della strada litoranea interna Talsano-Avetrana a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Puglia.“Con l'approvazione del Cipess si chiude un impegnativo e lungo percorso di confronto con il Governo nazionale – spiega il presidente della Regione, Michele Emiliano – ma l'accordo consente l'avvio di importanti investimenti in aiuti alle imprese, nei trasporti, nelle risorse idriche, nell’ambiente, nel welfare, nello sviluppo delle attività culturali e della promozione turistica, nello sviluppo urbano e nelle politiche del lavoro. Ci aspettano ancora mesi di duro lavoro, ma la Puglia spenderà presto e bene tutto quello che è a disposizione, come ha sempre fatto negli ultimi vent'anni di governo. Per il risultato, ringrazio la struttura tecnica guidata da Pasquale Orlando e tutti i direttori di dipartimento”.Secondo l'assessore Delli Noci “dopo un lavoro tecnico durato due mesi per chiudere il quadro generale degli investimenti, l’FSC oggi è stato approvato dal Cipess. Adesso saranno necessari ancora circa due mesi per la bollinatura del decreto da parte della Corte dei Conti e subito dopo le risorse saranno a disposizione delle comunità. Ribadiamo la necessità di istituire una apposita cabina di regia regionale per supportare le amministrazioni sia da un punto di vista tecnico, affinché utilizzino le risorse nei tempi dovuti e le rendicontino adeguatamente, ma anche da un punto di vista qualitativo affinché le risorse vengano utilizzate nel miglior modo possibile, con un impatto che generi coesione e crescita territoriale”.Oggi si è anche riunita la cabina di regia FSC che tra i diversi provvedimenti, ha definitivamente approvato la proposta di riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Puglia per complessivi 50,3 milioni di euro, finalizzata ad assicurare copertura finanziaria a progetti di investimento in ricerca e sviluppo presentati da grandi, medie e piccole imprese a valere sugli avvisi POR Puglia 2014-2020 e relativi ai Programmi Integrati di Agevolazioni (PIA) Piccole e Medie Imprese e ai Contratti di Programma (CdP). “La destinazione di queste risorse – ha commentato l'assessore Alessandro Delli Noci - verso progetti di ricerca e sviluppo destinati allo svolgimento di attività ad elevato valore aggiunto, particolarmente rilevanti nel sostenere le strategie competitive delle imprese operanti sul territorio regionale, avrà conseguenze significative anche per l’ampliamento della base occupazionale, con specifico riferimento a profili di elevata competenza”.