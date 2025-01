Taranto, controlli della Polizia di Stato: chiusi due B&B irregolari

TARANTO - Una mirata attività della Polizia di Stato volta al controllo delle strutture ricettive presenti nel capoluogo jonico ha permesso di individuare due attività di affittacamere irregolari e disporne la cessazione dell’attività.Tra le tante attività ricettive controllate dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa due di queste sono risultate del tutto irregolari.I controlli hanno permesso di accertare sia la mancanza delle autorizzazioni amministrative previste dalla vigente normativa che le violazioni per omessa registrazione degli ospiti e per omessa comunicazione di ospitalità per i cittadini extracomunitari.Proprio uno di questi, poi risultato essere irregolare sul territorio, è stato trovato in uno di questi B&B. All’uomo è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio italiano.Nel corso dei controlli presso un altro affittacamere è stato rintracciato un cittadino cingalese destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena di un anno e 4 mesi perché ritenuto responsabile del reato di corruzione di minorenni.Inoltre al titolare di una terza attività ricettiva, è stata notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di 5 giorni a causa nelle numerose irregolarità amministrative riscontrate.