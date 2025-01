Putignano, indagine per omicidio colposo sulla morte di una 71enne dimessa dal Pronto Soccorso

PUTIGNANO - Si è aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di una 71enne che, lo scorso 12 gennaio, si era recata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Putignano per delle difficoltà respiratorie. La donna, dopo essere stata visitata e dimessa, è deceduta il giorno successivo, il 13 gennaio, nella propria abitazione.

Nel fascicolo delle indagini risultano indagati una dottoressa e un infermiere che erano in servizio quella notte. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia presentata dal marito della vittima, che ha trovato la donna senza vita nel letto la mattina del 13 gennaio.

Secondo quanto dichiarato dal coniuge, la donna non aveva malattie pregresse e, nonostante mostrasse segni evidenti di respirazione affannosa e tosse, sarebbe stata dimessa senza ulteriori accertamenti medici.

L'iscrizione della dottoressa e dell'infermiere nel registro degli indagati è un atto dovuto, finalizzato a permettere il corretto svolgimento dell'autopsia, che è stata eseguita nelle scorse ore presso il cimitero di Conversano. Il risultato dell'autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause della morte e stabilire se vi siano responsabilità in merito alla gestione del caso.