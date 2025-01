Lecce: sconfitta pesante contro l'Inter, ma colpo di mercato con Veiga

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha subito una pesante sconfitta per 0-4 contro l’Inter al Via del Mare nella ventiduesima giornata di Serie A, complicando ulteriormente la sua posizione in classifica. La squadra salentina è ora raggiunta al terzultimo posto a 20 punti dal Verona, che ha pareggiato 1-1 contro il Venezia al Penzo. La situazione si fa critica per il Lecce, che dovrà reagire per cercare di evitare la retrocessione.

Il mercato del Lecce: Arriva il difensore Danilo Veiga

Nonostante la pesante sconfitta, la società giallorossa è molto attiva sul mercato. Il Lecce ha infatti annunciato l'acquisto del giovane difensore Danilo Veiga, 22 anni, proveniente dall'Estrela Amadora per una cifra di 2 milioni di euro più 500.000 euro di bonus. Il portoghese ha firmato con il club salentino un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2026.

Veiga, che ha giocato come titolare in 15 partite nella Primeira Liga portoghese nella stagione 2024-2025, ha una carriera che lo ha visto protagonista anche nelle giovanili di grandi club come il Porto. In particolare, ha giocato nelle formazioni Under 15, Under 17, Under 19 e ha avuto esperienza anche con il Pacos Ferreira e il Gil Vicente. Inoltre, ha collezionato 2 presenze con la nazionale Under 21 del Portogallo.

Il possibile debutto di Veiga

Danilo Veiga potrebbe fare il suo debutto con la maglia del Lecce già venerdì 31 gennaio alle 20:45 contro il Parma al Tardini, nella ventitreesima giornata di Serie A, oppure potrebbe essere schierato nella partita successiva, prevista per domenica 9 febbraio alle 15 contro il Bologna al Via del Mare. La sua presenza potrebbe essere fondamentale per il tecnico Marco Giampaolo, che conta sul rinforzo difensivo per la difficile corsa verso la salvezza.

Con il mercato che entra nel vivo, il Lecce si prepara a lottare per rimanere nella massima serie, con la speranza che Veiga possa dare un contributo significativo alla difesa, migliorando la solidità del reparto arretrato e portando esperienza al gruppo.