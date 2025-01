Putignano, Piazza Moro: più funzionalità, manutenzione e verde

PUTIGNANO - La Giunta Comunale ha approvato ieri la Delibera che da indirizzo al Dirigente della V Area di procedere con la variazione progettuale e di sottoporre al Ministero la richiesta di utilizzo delle economie del progetto della nuova piazza Aldo Moro. Tale variante include la richiesta di salvaguardia dei due chioschi bar già esistenti, la maggiore funzionalità del progetto, l’ampliamento del verde e una maggiore facilità di gestione della manutenzione.Si tratta di varianti a cui il Sindaco Michele Vinella aveva accennato nel corso della campagna elettorale, concretizzate a seguito di diverse interlocuzioni, analisi e richieste da parte dei cittadini e delle cittadine putignanesi e che attualmente verrà sottoposta agli Enti dal momento che l’opera è finanziata da fondi PNRR.“Si tratta di una Delibera con la quale diamo indirizzo a destinare le economie realizzate dal progetto per migliorare un’opera che si trova nel cuore della nostra Città, e a cui tutti i cittadini e le cittadine sono affezionati. In primo luogo, con questo atto iniziamo il percorso di interlocuzione con gli Enti per non demolire il bar Olmo e il bar Central, due punti di riferimento per la socialità cittadina. Proponiamo dunque di utilizzare parte della somma risparmiata per contestualizzare architettonicamente e mantenere i due chioschi. Inoltre, chiediamo la possibilità di finanziare altri interventi volti a rendere più funzionale la piazza, a migliorarne la manutenzione che sarà necessaria nel tempo, nonché inserire elementi utili alla mitigazione climatica” dichiara il Sindaco Michele Vinella.“Oltre al mantenimento dei due chioschi, con questa variante interveniamo sulla funzionalità dell’opera, proponendo interventi che migliorino la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, e garantiscano il potenziamento della mitigazione del clima e il riutilizzo dell’acqua piovana. Con la variante richiesta prevediamo l’installazione di punti elettrici e la predisposizione di un passaggio carrabile utili all’organizzazione di eventi sulla piazza; proponiamo anche una valutazione sugli elementi architettonici che potrebbero rendere difficile la fruizione della piazza da parte di soggetti fragili. In tema di manutenzione abbiamo attenzionato la cura dei punti critici all’infiltrazione di acqua piovana garantendo l’ispezionabilità di pozzetti e punti di drenaggio. Un tema che ci sta molto a cuore, poi, è la mitigazione del clima.In particolare, ipotizziamo lo stanziamento di nuove somme, a fronte dei 25.000€ iniziali, per ampliare la presenza di verde nell’area giardino e prevedere soluzioni innovative tra cui fioriere e pareti verdi, così che questo luogo possa essere vivibile anche nelle estati torride. Sempre con questa intenzione, chiediamo la presenza di elementi d’acqua nebulizzati. Abbiamo poi previsto l’ampliamento dei sistemi di raccolta dell’acqua, ampliando il volume della vasca di raccolta di progetto e recuperando un’altra già esistente in via Matteotti che verrà riutilizzata per l’irrigazione delle aree verdi e nei servizi. Questo perché vogliamo un’opera che sia a misura di città e di cittadino. Che non solo possa essere vissuta, ma anche manutenuta e curata dal Comune. Ora attendiamo fiduciosi l’esito dell’iter avviato e le risposte degli Enti” dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici Raffaella Bianco.