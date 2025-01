Quasi terminati i lavori per la realizzazione del Terminal bus, Leccese: “Bari sarà più moderna grazie a una viabilità più ordinata e uno spazio efficiente per i bus extraurbani”

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e dai tecnici di RFI, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere del terminal bus, sull’estramurale Capruzzi, per verificare l’andamento dei lavori e lo stato della viabilità dell’area attigua al cantiere.Gli interventi per la realizzazione del Terminal bus, il primo della città di Bari, sono quasi terminati: entro la prima settimana di febbraio sarà possibile eseguire le attività di collaudo statico della struttura e, di conseguenza, eliminare la recinzione sul lato attiguo alla stazione ferroviaria; mentre i nuovi marciapiedi saranno pronti la prossima settimana. Sabato, inoltre, saranno conclusi i lavori per la realizzazione della rotatoria ad angolo con via Giulio Petroni, che sarà sormontabile - quindi senza cordoli - al fine di favorire la curvatura dei mezzi più lunghi e pesanti.Il Terminal bus consentirà di disporre di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, con 18 nuovi stalli per autobus extraurbani che attualmente sostano su via Capruzzi. I lavori, a cura di Grandi Stazioni Rail (società controllata di RFI - Polo Infrastrutture del Gruppo FS), interessano una superficie di circa un ettaro su cui sono stati abbattuti alcuni edifici non più funzionali all’esercizio ferroviario all’interno dell’area di cantiere, che sorge tra il sottovia Quintino Sella e via Lembo.Al servizio dei viaggiatori, inoltre, saranno realizzati spazi come bar, biglietteria e bagni, oltre all’allargamento del marciapiede esistente dell’estramurale Capruzzi, che sarà coperto con una pensilina e collegherà il Terminal con la stazione.“La sistemazione complessiva di questa parte dell’estramurale Capruzzi sarà pronta entro la fine di febbraio, mentre il cantiere per la realizzazione del terminal bus terminerà entro la fine di gennaio per essere pienamente operativo in primavera - ha dichiarato Vito Leccese -. Il completamento di questi interventi ci consentirà di ottenere un assetto non solo esteticamente più gradevole di questa arteria stradale ma soprattutto più funzionale rispetto alle esigenze dei cittadini. Sono cantieri utili all’avvio anche di altre nove realizzazioni, finanziate prevalentemente con risorse del Pnrr, che a breve interesseranno la parte centrale della città, tra le quali piazza Moro e piazza Umberto. Qui, fra qualche mese, potremo contare su una viabilità molto più ordinata e su uno spazio attrezzato ed efficiente per quanti utilizzano gli autobus extraurbani che renderanno Bari una città decisamente più moderna”.“I lavori sono ormai al termine: dovremo pazientare ancora qualche giorno per poter disporre di una viabilità più razionale e di un nuovo servizio completamente dedicato a pendolari e viaggiatori, che di fatto decongestionerà il traffico sull’estramurale Capruzzi dove ancora oggi sostano i bus extraurbani - ha spiegato Domenico Scaramuzzi -. L’area sarà completamente riqualificata entro fine di febbraio con il completamento degli interventi sui marciapiedi sul lato opposto all’uscita della stazione.Per garantire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni in uscita dalla stazione centrale e agevolare il flusso stesso delle auto, sarà anche installato un semaforo pedonale in maniera da regolare meglio il traffico. Sappiamo bene che questo, come altri cantieri in partenza, creano disagi ai cittadini e alla loro vita quotidiana ma è molto più costruttivo concentrarsi sui risultati che otterremo al termine dei cantieri, che cambieranno completamente il volto della nostra città”.L’investimento complessivo è pari a circa 7 milioni di euro, cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.