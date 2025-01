Incendi Los Angeles, Biden annulla il viaggio in Italia

L'emergenza degli incendi che stanno devastando nelle ultime ore Los Angeles hanno imposto a Joe Biden l'annullamento della visita in Italia. Il Presidente degli Usa era atteso a Roma nella serata di giovedì 9 gennaio per incontrare, dal 10 al 12 gennaio, il Papa, il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio, in vista del suo congedo dall'alta carica istituzionale prima di passare il testimone a Donald Trump, che si insedierà alla Casa Bianca lunedì 20 gennaio 2025.