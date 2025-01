Quei paesaggi del cuore della ph Isa Esposito

ph: Isa Esposito

“Lascia andare tutto ciò che sgualcisce la tua anima, resta non conforme alla routine dell' abitudine obbligata, resta dalla parte gratitudine, della stima che solo un cuore empatico percepisce e comprende anche senza il suono della voce”.La “poetica” di Isabella “Isa” Esposito si presenta anche così. I suoi soggetti preferiti sono i paesaggi intorno a S. Maria di Leuca e dintorni: cielo, mare, terra e le espressioni delle sue facce mediterranee.Isabella vive in grande dialettica con i territori sparsi intorno a Castrignano del Capo. Le storie che la gente racconta in una terra di atavica bellezza.Svela sul background della sua arte: “Ci metto il mio modo di vedere le cose, le persone, oltre ciò che non vedono gli altri. La sensibilità in ogni cosa che mi emoziona, mi entusiasma, l’amore per il mio paese, la povertà che la dignità nasconde; vorrei far vedere il lato più autentico e vero di questo nostro vivere”.Spiega ancora: “Fra i muri di un silenzio che difende quella sensibilità estrema tu resta con il cuore incastrato con un altro cuore della tua stessa consistenza”.Pudica, riflessiva, esita a proporre i suoi “clic” in una mostra, anche se la sue foto sono donate alla gente attraverso il profilo Facebook.Aggiunge: “Fatti credere pazzo solo perché i tuoi ideali nn sono consoni a quelli degli altri, resta fuori dal conflitto, dall'invidia, dalla rabbia, dalla tristezza, dalla bugia, dall'indifferenza, ma resta dentro la gentilezza, la gioia, la comprensione, l'empatia, l' altruismo, il coraggio, il perdono, le fragilità, l'umiltà, la gratitudine, la speranza di un abbraccio dato”.Tutto quello che la sua dilatata sensibilità percepisce, diventa una foto, finisce immortalato dal suo obiettivo, catturato per sempre.Conclude: “Rimani dove percepisci amore nell'aria, dove sai di essere a casa, resta con i tuoi simili, stai con chi si prende cura di te, con chi è presente e mai pesante. Rimani con chi esalta la tua unicità, riesce a farti sorridere il cuore, con chi è in grado di donarti leggerezza e serenità, perché gli unici momenti che davvero contano sono quelli in cui ti accorgi di quanto è bella la vita”. E infine una confidenza sulla famosa psichiatra Franca Cecere mancata esattamente un anno fa, che abitava nel suo stesso palazzo: “Mi chiamava artista… Voleva farmi fare un libro fotografico, ma non facemmo in tempo…”.