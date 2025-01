Dumfries show: doppietta e l’Inter vola in finale di Supercoppa Italiana

Inter fb



L’Inter, come da copione, domina a modo suo: gestione del pallone, cambi programmati e letalità. Il primo gol nasce da un angolo ben studiato, il secondo da una rapida ripartenza. È una squadra completa, capace di attaccare con i suoi quinti pericolosi e di sfruttare la creatività di Lautaro Martínez, bravissimo a giocare spalle alla porta, e Nicolò Barella, sempre decisivo nelle fasi cruciali.



Le note stonate



Tante le occasioni create dai nerazzurri, ma c’è un punto debole evidente: Lautaro Martínez continua a convivere con una maledizione sotto porta. Anche contro l’Atalanta, l’argentino alterna errori e sprechi, mancando l’appuntamento con il gol.



Verso la finale



L’Inter vola in finale con una prestazione convincente, confermando di essere una squadra matura e pericolosa in ogni fase del gioco. Dumfries è il simbolo di questa vittoria, con due gol che non solo chiudono la partita ma raccontano l’ambizione di un gruppo deciso a conquistare il trofeo.



Ad attendere i nerazzurri ora c’è l’ultimo atto: un appuntamento che l’Inter di Inzaghi sembra pronta a onorare con la stessa determinazione vista contro l’Atalanta.

