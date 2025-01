"Qui mi sento a casa", Lembo torna a Bari per la serata al Country Devur Club

BARI - “Trovo il pubblico pugliese accogliente e caloroso, qui io e la mia band ci sentiamo davvero come a casa”. Così Gianluigi Lembo racconta del suo legame con la città di Bari e con gli spettatori che da anni affollano i suoi show.Una relazione che si è consolidata nel tempo e anche per il 2025 porterà l’artista e la band della Taverna Anema e Core di Capri in Puglia per animare lo spazio elegante del Country Devur Club di Bari con l’esclusivo dinner show, sabato 18 gennaio dalle 21. “I colori, i sapori e il calore umano che troviamo in Puglia - afferma Lembo - ricordano il paesaggio campano. Sono terre che hanno fatto dell’accoglienza il loro bigliettino da visita e la loro vicinanza con il mare ispira vitalità e sentimento diventando terreno fertile per la nascita di canzoni che ricordano la tradizione”.Quello di Lembo al Country Club non sarà il solito spettacolo, ma un dinner show in cui il cibo prelibato pugliese accompagnerà balli e canti scatenati sulla scia della musica suonata dal vivo, trasportando il pubblico nell’atmosfera unica e leggera simile a quella che da trent’anni riscalda la Taverna Anema e Core di Capri.“Trent’anni sono molti e il mio impegno è quello di tenere viva l’impronta di mio padre non snaturandola mai. La sua idea - prosegue l’artista - di aggiungere strumenti come sax, basso, chitarra elettrica e di accostare ai classici napoletani le hit di successo come il latino-americano e la musica leggera fu rivoluzionaria per quell’epoca”.Una rivoluzione rimasta fedele alla tradizione puntando però all’innovazione per ritmo e forma, sempre all’insegna della semplicità e del piacere di fare musica dal vivo che negli anni ha saputo attrarre i nomi più illustri del jet set internazionale, che Lembo racconta così: “Abbiamo avuto l’onore di poter ospitare artisti di fama internazionale, penso a Katy Perry e Jennifer Lopez solo pensando agli ultimi anni, che ci hanno regalato show a sorpresa, è sempre stato tutto improvvisato, segno dell’atmosfera di allegria e spensieratezza che regna durante i nostri show”. Un successo confermato negli anni grazie anche alla sua bravura nel saper coinvolgere il pubblico, di qualunque genere, mettendolo a suo agio. “Durante la mia carriera - continua Gianluigi - ho trattato tutti alla stessa maniera. Questo ha fatto sentire il vip come un ospite normale che ha voglia di divertirsi e di lasciarsi andare come gli altri in canti e balli scatenati. Allo stesso modo è capitato che il pubblico di tutti i giorni abbia chiesto di salire sul palco e di esibirsi con me e la band sentendosi vip per una notte, conclude l’artista”.Una serata ricca di leggerezza e divertimento da non perdere al Country Devur Club di Bari, nata in collaborazione con Inside Emotions Events e il supporto di Stefano Brescia Hair & Beauty salon e Celeste Caldarulo Beauty Wellness.: 333 7817105