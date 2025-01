Retake a Sant'Anna: rinasce il quartiere di Bari dimenticato

BARI - Un quartiere spesso dimenticato, ma con un potenziale immenso. L’11 gennaio, Retake Bari ha guidato un’operazione di cura straordinaria a Sant’Anna, mobilitando più di 50 volontari e i ragazzi del centro educativo per minori "Insieme" per un evento che è andato oltre la semplice raccolta dei rifiuti, rappresentando un segnale di rinascita.80 sacchi di rifiuti indifferenziati, 16 di plastica, 4 di vetro e numerosi ingombranti, tra cui un’autoradio e un passeggino abbandonati, sono stati raccolti in poche ore. L’evento, partito dai campetti da basket dei giardini di Via Mimmo Conenna, ha visto una partecipazione attiva della comunità, supportata dalla Municipalizzata dei Rifiuti Amiu Puglia e dalla sua Presidente Antonella Lomoro, con la presenza dell’assessore Elda Perlino e dell’ex Presidente del Municipio Lorenzo Leonetti.Sant’Anna, un quartiere nato nel 2010, si affaccia sul mare e si trova circondato da una campagna ancora intatta. Eppure, vive nell’ombra: isolato, scarsamente collegato al resto della città e segnato dal degrado. I vecchi cassonetti fuori uso, fino a poco tempo fa, hanno trasformato le campagne in discariche a cielo aperto.Ma oggi qualcosa è cambiato. Con l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta, Retake Bari ha colto l’occasione per dare un messaggio forte: Sant’Anna può e deve risplendere.“Siamo qui perché questo quartiere merita una seconda possibilità. I ragazzi del centro "Insieme" ci hanno chiesto di valorizzare il loro luogo del cuore. Abbiamo risposto con azione e determinazione. Ora tocca a tutti, residenti e istituzioni, fare la propria parte per riportare bellezza e dignità a Sant’Anna” ha dichiarato Annalisa Condurro, Referente di Retake Bari.Non si tratta solo di pulizia/cura, ma di costruire una cultura della responsabilità. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare Sant’Anna in un modello di rinascita urbana, un luogo dove la comunità diventa protagonista e l’ambiente torna a essere il cuore pulsante della vita quotidiana.E l’iniziativa non si ferma qui. Retake Bari continuerà a impegnarsi fortemente per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, facendo leva sull’unione tra persone, istituzioni e associazioni. Sant’Anna può diventare un simbolo per tutta Bari: la prova che anche nei luoghi più trascurati può fiorire un futuro migliore.Un quartiere a due passi dal mare, immerso nella natura, non può essere lasciato indietro. Sant’Anna è pronta a risplendere, grazie all’impegno di chi ha deciso di non voltarsi dall’altra parte.Facebook: www.facebook.com/retakebariRetake Bari: bari@retake.org