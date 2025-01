Asteria Space rappresenterà l’Italia all’Eurosonic Noorderslag 2025 di Groningen

BARI - Il 2025 si apre con un importante traguardo per Asteria Space, la startup culturale fondata da Alessandra Savino, che è stata selezionata per partecipare all’Eurosonic Noorderslag 2025 di Groningen, uno dei festival musicali più prestigiosi a livello internazionale. Dal 15 al 18 gennaio, il team di Asteria Space rappresenterà l’eccellenza musicale pugliese e italiana, grazie alla vincita dell’Avviso Pubblico "Puglia Sounds Export: fiere e convention 2024/2025" promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Sounds.

Il progetto Puglia Sounds Export

Finanziato dal Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale (L.R.40/2026), l’avviso mira a sostenere l’internazionalizzazione della cultura musicale pugliese, portando la musica della regione su palcoscenici globali. L’iniziativa include la partecipazione a eventi di spicco come l’Eurosonic, una piattaforma che celebra i nuovi talenti europei e rappresenta una vetrina privilegiata per il mercato musicale globale.

Quest’anno, la delegazione italiana guidata dall’Italian Trade Agency (ICE) vedrà la partecipazione di artisti come Bassolino, BigMama e COMRAD, oltre a panel tematici dedicati al mercato musicale italiano, coinvolgendo operatori del settore, media e appassionati.

Il ruolo di Asteria Space

Asteria Space, attiva dal 2019, si è affermata come ambasciatrice della musica pugliese e italiana, partecipando a eventi internazionali come Womex (Portogallo, 2021), Primavera Pro (Barcellona, 2022) e Jazzahead! (Brema, 2023). La selezione per l’Eurosonic è un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione e internazionalizzazione della startup.

Alessandra Savino, fondatrice di Asteria Space, ha dichiarato:

«Il 2025 sarà un anno di grandi progetti. Iniziare con l’Eurosonic ci dà l’energia per affrontare le sfide future. Essere a Groningen con Puglia Sounds e la delegazione italiana, rappresentando i nostri talenti, è un onore. Lavoriamo affinché la musica inedita degli artisti pugliesi e italiani possa superare ogni confine.»

Gli artisti pugliesi protagonisti

Asteria Space presenterà all’Eurosonic una selezione di artisti del proprio portfolio, spaziando tra generi come jazz, indie, pop e classica. Gli artisti in vetrina includono:

Maria Merlino (sassofonista)

(sassofonista) TI (Tiziana Felle) (cantautrice)

(cantautrice) Paolo Pace (musicista e cantautore)

(musicista e cantautore) Gaetano De Giosa (pianista)

(pianista) Toni Tarantino (pianista)

(pianista) Luca La Duca (musicista)

(musicista) Enzo Messina (musicista)

Durante il festival, la startup organizzerà incontri con professionisti del settore, promuovendo gli artisti attraverso materiale promozionale online e offline, e cercando di espandere la propria rete di partnership internazionali.

Una realtà in crescita

Con sede a Bitonto (BA), Asteria Space è impegnata da cinque anni nella valorizzazione delle eccellenze artistiche regionali e nazionali. La startup, vincitrice di riconoscimenti come il PIN e il bando Luoghi Comuni della Regione Puglia, continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale globale, promuovendo il talento italiano oltre i confini nazionali.

L’Eurosonic Noorderslag rappresenta un’altra tappa significativa per Asteria Space, confermandone l’importanza come ponte tra la cultura musicale pugliese e il resto del mondo.